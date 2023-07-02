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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Олесунн
1:0
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
47' Гол
Карлсбакк Маркус
71' Желтая карточка
Роджерс Сэмюэль
80' Желтая карточка
Диоп Амиду
88' Желтая карточка
Мунксгор Александер
90'+7

Ход матча

46'
 
Перейра Адриан
Ингасон Кристаль-Мани
47'
Карлсбакк Маркус
(Бармен Кристоффер)
1:0
63'
Мюррей Трейс
Атанга Исаак
 
63'
 
Нипан Сверре Халсет
Бьёрло Мортен
71'
 
Роджерс Сэмюэль
76'
Диоп Амиду
Одемарксбаккен Кристоффер
 
79'
 
Ага Оскар
Сэтер Оле Кристиан
80'
Диоп Амиду
 
88'
Мунксгор Александер
 
89'
Диоп Моктар
Кристенсен Бьорн Мартин
 
89'
Мелланд Хенрик
Карлсбакк Маркус
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 13
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 475
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
19
Атанга
Исаак
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Роджерс
Сэмюэль
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
18
Бьёрло
Мортен
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
80
Ингасон
Кристаль-Мани
Олесунн
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Русенборг

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
3:2
К
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
5:0
Т
5:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:2
КН
3:1
Т
1:3
ТМС
4:2
Т
2:2
Т
1:1
С
1:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
3:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

79
109

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.41
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

58
39

Голов в среднем за матч

1.81
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.25
Эбийе Мозес 2 (1) 0.17
Карлсбакк Маркус 2 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.08
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.15
Хольсе Карло 2 0.15
Бьёрло Мортен 2 0.15
Скарсем Олаус 2 0.15
Ага Оскар 1 0.08
Нипан Сверре Халсет 1 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Перейра Адриан 1 0.08
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.08
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Русенборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

0
7
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Русенборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

3
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
9%
4
36%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
9%
4
20%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1
Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2

Результаты матчей

Олесунн
Русенборг

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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