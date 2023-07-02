Тур: 13. Стадион: Теле2 Арена.
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
4'
28'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
43
Лукич
Стоян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Перссон Йоаким
История личных встреч
Юргорден
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.21
|Финнделл Хампус
|3
|0.21
|Викхейм Густав
|2
|0.14
|Асоро Йоэль
|2
|0.14
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.14
|Берг Оливер
|1 (1)
|0.07
|Эрикссон Магнус
|1
|0.07
|Радетинац Харис
|1
|0.07
|Сабович Бесард
|1
|0.07
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.07
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонси Оливер
|2
|0.15
|Ле Ру Люк
|1
|0.08
|Жуниор Элитон
|1
|0.08
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.08
|Красники Дион
|1
|0.08
|Oemuer Pektas
|1
|0.08
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Жуниор Элитон
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Эль Уатки Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
1
1
Юргорден
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Варберг БоИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
6
26%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
5
25%
6
26%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1
Результаты матчей
Юргорден
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
58
111
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 10
|34
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|13
|5
|0
|8
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|14 - 36
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|0:1
|13
|0
|5
|8
|8 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|1:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3