  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 15531
Юргорден
2:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
4' Гол
Лёфгрен Йеспер
28' Желтая карточка
Финнделл Хампус
59' Желтая карточка
Красники Дион
2:0
60' Пенальти
Берг Оливер
85' Желтая карточка
Эль Уатки Яссин
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
9
Радетинац
Харис
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
7
Транберг
Робин
11
Жуниор
Элитон
5
Ногейра
Винисиус
21
Карлссон
Виктор
37
Красники
Дион
20
Сильверхолт
Оливер
Юргорден
4-3-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Варберг БоИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:2
А
4:0
А
2:3
А
1:3
А
1:0
А
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.21
Финнделл Хампус 3 0.21
Берг Оливер 2 (2) 0.14
Викхейм Густав 2 0.14
Асоро Йоэль 2 0.14
Эдвардсен Виктор 2 0.14
Эрикссон Магнус 1 0.07
Радетинац Харис 1 0.07
Сабович Бесард 1 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.07
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонси Оливер 2 0.15
Ле Ру Люк 1 0.08
Жуниор Элитон 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Красники Дион 1 0.08
Oemuer Pektas 1 0.08
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Ногейра Винисиус 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 3 0
Станисич Оливер 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Жуниор Элитон 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

1
1
Юргорден
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
38%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
7
28%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
5
25%
7
28%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1

Результаты матчей

Юргорден
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
1
12
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 14 9 2 3 36 - 15 29
4.
Юргорден
 14 7 3 4 21 - 17 24
5.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 7 3 2 2 12 - 7 11
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
14.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Финнделл Хампус получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Андерссон Элиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Лёфгрен Йеспер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Юргорден 2:0 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     