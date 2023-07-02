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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Будё-Глимт
1:2
Второй тайм: 75'
Молде
0'
7' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
18' Красная карточка
Карлстрём Якоб
0:1
24' Гол
Брюнхильдсен Ола
0:2
35' Гол
Брюнхильдсен Ола
41' Желтая карточка
Риса Бирк
42' Желтая карточка
Петерсен Оливер
45' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
59' Желтая карточка
Хауган Эйрик
1:2
66' Гол
Мумбанья Фарис

Ход матча

7'
 
Брюнхильдсен Ола
18'
 
Карлстрём Якоб
19'
 
Петерсен Оливер
Китолано Эрик
24'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Эриксен Кристиан I)
35'
0:2
Брюнхильдсен Ола
(Хауган Эйрик)
41'
 
Риса Бирк
42'
 
Петерсен Оливер
45'
 
Маннсверк Сиверт
46'
 
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
59'
 
Хауган Эйрик
65'
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
 
65'
Бьортуфт Один Лурас
Лоде Мариус
 
66'
Мумбанья Фарис
(Бьортуфт Один Лурас)
1:2

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Молде
8.50
4.50
3.75
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
30
Сёренсен
Адам
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
Будё-Глимт
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Молде

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

25 матчей

32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:3
Т
1:4
Т
3:1
К
0:1
Т
0:2
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.77

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.92
2.17

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

40
49

Голов в среднем за матч

1.6
1.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 12 (1) 0.92
Мумбанья Фарис 8 0.62
Грёнбек Альберт 4 0.31
Ветлесен Уго 3 0.23
Мугиша Джоэл 3 0.23
Берг Патрик 1 0.08
Сёрли Сондре 1 0.08
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.54
Брейвик Эмиль 5 0.38
Грёдем Магнус 4 0.31
Линнес Мартин 3 0.23
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.23
Эйкрем Магнус 1 0.08
Эриксен Кристиан I 1 0.08
Хансен Беньямин 1 0.08
Niklas Odegard 1 0.08
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0
Хауган Эйрик 0 0
Китолано Эрик 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Риса Бирк 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Молде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
2
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

13
14
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Молде
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
16%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
7
37%
3
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
7
22%
2
8%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
2
6%
4
15%
31-45
7
22%
6
23%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2
Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Молде
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1
Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Молде

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
3
3
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
2
4
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
11
1
1.5
6
6
7
5
2.5
5
7
2
10
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Молде
    8.50
    4.50
    3.75
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