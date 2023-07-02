Тур: 12. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 7409 Главный судья: Хагенес Кристоффер
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
18' Красная карточкаКарлстрём Якоб
0:1
24' ГолБрюнхильдсен Ола
0:2
35' ГолБрюнхильдсен Ола
41' Желтая карточкаРиса Бирк
42' Желтая карточкаПетерсен Оливер
45' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
59' Желтая карточкаХауган Эйрик
1:2
66' ГолМумбанья Фарис
2:2
90' ГолСалтнес Ульрик
90' Желтая карточкаСалтнес Ульрик
90'+8
Ход матча
18'
24'
35'
0:2
41'
42'
45'
59'
66'
90'
2:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
79 Владение мячом, % 21
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Будё-Глимт
Молде
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
25 матчей
32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.77
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.92
2.17
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
40
49
Голов в среднем за матч
1.6
1.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|12 (1)
|0.92
|Мумбанья Фарис
|9
|0.69
|Грёнбек Альберт
|4
|0.31
|Ветлесен Уго
|3
|0.23
|Мугиша Джоэл
|3
|0.23
|Берг Патрик
|1
|0.08
|Салтнес Ульрик
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|1
|0.08
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.54
|Брейвик Эмиль
|5
|0.38
|Грёдем Магнус
|4
|0.31
|Линнес Мартин
|3
|0.23
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.23
|Эйкрем Магнус
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.08
|Niklas Odegard
|1
|0.08
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Молде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
4
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
13
14
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Молде
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
8
38%
3
27%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
4
31%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
34
28
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
7
21%
2
7%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
7
21%
6
21%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
8
24%
5
18%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2
Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Молде
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1
Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Молде
Точный счет
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
51
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
121
76
76
58
211
310
112
112
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4