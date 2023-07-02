Тур: 13.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
4' Желтая карточкаIvaldo
0:0
4' Не забитый пенальтиEndrick
0:1
22' ГолEndrick
45' Желтая карточкаGustavo Garcia
0:2
57' ГолМенино Габриэль
66' Вторая желтая карточкаGustavo Garcia
1:2
67' ПенальтиВитор Буэно
2:2
72' ГолРоке Витор
74' Желтая карточкаВитор Буэно
81' Желтая карточкаРоке Витор
85' Желтая карточкаMadson II
Ход матча
4'
4'
0:0
22'
0:1
45'
57'
0:2
66'
67'
1:2
72'
2:2
74'
81'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
17
Hugo
Moura
27
Richard
Rios
34
Kaiky
Naves
40
Жонатан
Луис
9
Endrick
19
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
-
2 KhellvenПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Tomas Cuello
-
22 Madson II
-
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
-
34 Kaiky NavesПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
9 EndrickПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
19.4%
30.6%
50%
7 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.9%
47.2%
38.9%
5 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
1.39
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.44
0.92
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
98
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|7
|0.54
|Christian Cardoso
|3
|0.23
|Виллиан Сикейра
|2
|0.15
|Витор Буэно
|1 (1)
|0.08
|Pablo I
|1
|0.08
|Каноббио Агустин
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Энрике Педру II
|1
|0.08
|Сантана Алекс
|1
|0.08
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Khellven
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.31
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.31
|Endrick
|4
|0.31
|Дуду X
|2
|0.15
|Менино Габриэль
|2
|0.15
|Рони III
|2
|0.15
|Майке Роша
|1
|0.08
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.08
|Наварро Рафа
|1
|0.08
|Луан Гарсия IV
|1
|0.08
|Мурило Серкейра
|1
|0.08
|Лопес Брено
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|3
|1
|Витор Буэно
|4
|0
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Роке Витор
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
3
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
13
Атлетико Паранаэнсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
16
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
50%
1
8%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
6
38%
5
23%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|2:2
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|2:2
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|10.
|2:2
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|0:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|19.
|2:2
|13
|2
|3
|8
|15 - 29
|9
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|2:2
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5