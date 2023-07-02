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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Атлетико Паранаэнсе
2:2
Второй тайм: 90+'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
4' Желтая карточка
Ivaldo
0:0
4' Не забитый пенальти
Endrick
0:1
22' Гол
Endrick
45' Желтая карточка
Gustavo Garcia
0:2
57' Гол
Менино Габриэль
66' Вторая желтая карточка
Gustavo Garcia
1:2
67' Пенальти
Витор Буэно
2:2
72' Гол
Роке Витор
74' Желтая карточка
Витор Буэно
81' Желтая карточка
Роке Витор
85' Желтая карточка
Madson II
23
Leonardo
Linck
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
17
Hugo
Moura
88
Christian
Cardoso
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
21
Вевертон
Перейра
32
Gustavo
Garcia
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
27
Richard
Rios
34
Kaiky
Naves
31
Luis
Guilherme
40
Жонатан
Луис
9
Endrick
19
Лопес
Брено
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

19.4%
30.6%
50%
7 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.9%
47.2%
38.9%
5 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:3
КЛ
2:2
КЛ
1:0
СA
0:2
РС
2:0
РС
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
3:3
СA
0:1
БСА
1:1
БСА
1:1
КБ
3:0
КБ
1:0
КБ
2:0
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
КБ
1:1
КБ
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

1.39
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.44
0.92

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
98

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 7 0.54
Christian Cardoso 3 0.23
Виллиан Сикейра 2 0.15
Витор Буэно 1 (1) 0.08
Pablo I 1 0.08
Каноббио Агустин 1 0.08
Erick2 1 0.08
Энрике Педру II 1 0.08
Сантана Алекс 1 0.08
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Madson II 0 0
Khellven 0 0
Bento Krepski 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.31
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.31
Endrick 4 0.31
Дуду X 2 0.15
Менино Габриэль 2 0.15
Рони III 2 0.15
Майке Роша 1 0.08
Лопес Хосе Мануэль 1 0.08
Наварро Рафа 1 0.08
Луан Гарсия IV 1 0.08
Мурило Серкейра 1 0.08
Лопес Брено 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Витор Буэно 4 0
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Роке Витор 3 0
Thiago Heleno 2 0
Pablo I 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Ivaldo 1 0
Hugo Moura 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Менино Габриэль 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
13
Атлетико Паранаэнсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
50%
1
8%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
6
38%
5
23%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 13 6 2 5 18 - 17 20
10.
Атлетико Минейро
 2:2 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 0:2 13 2 3 8 11 - 22 9
19.
Америка Минейро
 2:2 13 2 3 8 15 - 29 9
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 2:2 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 2:2 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 0:2 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 2:2 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 7 2 4 1 12 - 6 10
5.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 0:2 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 2:2 6 0 2 4 7 - 15 2
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Лопес Брено сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Габриэль Менино бьет в цель!
    • 46'
      Ричард Риос уходит с поля. Габриэль Менино выходит вместо него
    • 46'
      Уго Моура уходит с поля. Сантана Алекс выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Gustavo Garcia получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Лопес Брено сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Endrick пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      4'
      Ивалдо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Атлетико Паранаэнсе.
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    Атлетико Паранаэнсе
    Ничья
    Палмейрас Сан-Паулу
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    3.40
    3.35
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