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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Атлетико Минейро
2:2
Второй тайм: 90+'
Америка Минейро
0'
1:0
2' Гол
Сарачо Федерико
15' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:0
28' Гол
Халк Живанилдо
45' Красная карточка
Луис Фелипе Сколари
2:1
59' Гол
Gonzalo Mastriani
2:2
72' Гол
Gonzalo Mastriani
88' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
90' Желтая карточка
Кардек Алан
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
5
Leandro
Martinez
I
99
Aloisio
Santos
11
Felipe
Azevedo
Атлетико Минейро
4-4-2
Америка Минейро
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Америка Минейро

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

137.5%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

32 матча

56.3%
34.4%
9.3%
18 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
65.6%
3.1%
10 побед 21 ничья 1 победа

Второй тайм

40.6%
46.9%
12.5%
13 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:0
М
2:3
М
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
1:1
М
0:2
СA
1:0
СA
0:1
М
0:0
М
0:0
М
3:1
М
0:3
М
2:1
М
1:1
М
3:2
СA
0:0
СA
1:3
М
0:2
М
1:0
М
0:3
М1
4:1
СA
3:0
СA
0:1
М1
1:1
М1
2:1
М1
1:1
КСМР
1:1
М1
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.69
0.69

Среднее время на гол

130
130

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.16
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

77
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.46
Паулиньо Жозе 3 0.23
Павон Кристиан 2 0.15
Hyoran 2 0.15
Варгас Эдуардо 1 0.08
Кардек Алан 1 0.08
Лемос Маурисио 1 0.08
Сарачо Федерико 1 0.08
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авелар Данило 3 (1) 0.23
Aloisio Santos 3 (2) 0.23
Gonzalo Mastriani 2 0.15
Everaldo 1 0.08
Renato Marques 1 0.08
Ale 1 0.08
Веллингтон Паулиста 1 0.08
Felipe Azevedo 1 0.08
Juninho IX 1 0.08
Breno Cascardo 1 0.08
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Martin Nicolas Benitez 0 0
Marlon VII 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Марсиньо Силва 4 0
Everaldo 3 0
Майдана Яго 3 0
Ale 2 0
Авелар Данило 2 0
Renato Marques 2 0
Aloisio Santos 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

7
6
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Америка Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
20%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Пропущено

12
25
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
1
8%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Америка Минейро

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 13 6 2 5 18 - 17 20
10.
Атлетико Минейро
 2:2 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 0:2 13 2 3 8 11 - 22 9
19.
Америка Минейро
 2:2 13 2 3 8 15 - 29 9
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 2:2 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 2:2 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 0:2 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 2:2 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 7 2 4 1 12 - 6 10
5.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 0:2 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 2:2 6 0 2 4 7 - 15 2
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      52'
      УДАЛЕНИЕ! - Луис Фелипе Сколари увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 39'
      Алоизио уходит с поля. Gonzalo Mastriani выходит вместо него
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Павон Кристиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Сарачо Федерико бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
    Ничья
    Америка Минейро
    6.90
    4.55
    9.22
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