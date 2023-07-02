Тур: 13.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
2' ГолСарачо Федерико
15' Желтая карточкаХалк Живанилдо
2:0
28' ГолХалк Живанилдо
45' Красная карточкаЛуис Фелипе Сколари
2:1
59' ГолGonzalo Mastriani
2:2
72' ГолGonzalo Mastriani
88' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
90' Желтая карточкаКардек Алан
Ход матча
2'
15'
28'
2:0
59'
72'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Атлетико Минейро
Америка Минейро
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
137.5%
0 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
32 матча
56.3%
34.4%
9.3%
18 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
65.6%
3.1%
10 побед 21 ничья 1 победа
Второй тайм
40.6%
46.9%
12.5%
13 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.69
0.69
Среднее время на гол
130
130
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.16
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
77
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.46
|Паулиньо Жозе
|3
|0.23
|Павон Кристиан
|2
|0.15
|Hyoran
|2
|0.15
|Варгас Эдуардо
|1
|0.08
|Кардек Алан
|1
|0.08
|Лемос Маурисио
|1
|0.08
|Сарачо Федерико
|1
|0.08
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.23
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.23
|Gonzalo Mastriani
|2
|0.15
|Everaldo
|1
|0.08
|Renato Marques
|1
|0.08
|Ale
|1
|0.08
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.08
|Felipe Azevedo
|1
|0.08
|Juninho IX
|1
|0.08
|Breno Cascardo
|1
|0.08
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Martin Nicolas Benitez
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Hyoran
|4
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|5
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Авелар Данило
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Aloisio Santos
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
7
6
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Америка Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
20%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Пропущено
12
25
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
1
8%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
23
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|2:2
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|2:2
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|10.
|2:2
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|0:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|19.
|2:2
|13
|2
|3
|8
|15 - 29
|9
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|2:2
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5