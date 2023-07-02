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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Атлетико Минейро
2:2
Конец матча
Америка Минейро
0'
1:0
2' Гол
Сарачо Федерико
15' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:0
28' Гол
Халк Живанилдо
45' Красная карточка
Луис Фелипе Сколари
2:1
59' Гол
Gonzalo Mastriani
2:2
72' Гол
Gonzalo Mastriani
88' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
90' Желтая карточка
Кардек Алан
90' Желтая карточка
Aloisio Santos
90'+7
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
5
Leandro
Martinez
I
99
Aloisio
Santos
11
Felipe
Azevedo
Атлетико Минейро
4-4-2
Америка Минейро
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Америка Минейро

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

137.5%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

32 матча

56.3%
34.4%
9.3%
18 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
65.6%
3.1%
10 побед 21 ничья 1 победа

Второй тайм

40.6%
46.9%
12.5%
13 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:0
М
2:3
М
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
1:1
М
0:2
СA
1:0
СA
0:1
М
0:0
М
0:0
М
3:1
М
0:3
М
2:1
М
1:1
М
3:2
СA
0:0
СA
1:3
М
0:2
М
1:0
М
0:3
М1
4:1
СA
3:0
СA
0:1
М1
1:1
М1
2:1
М1
1:1
КСМР
1:1
М1
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.69
0.69

Среднее время на гол

130
130

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.16
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

77
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.46
Паулиньо Жозе 3 0.23
Павон Кристиан 2 0.15
Hyoran 2 0.15
Варгас Эдуардо 1 0.08
Кардек Алан 1 0.08
Лемос Маурисио 1 0.08
Сарачо Федерико 1 0.08
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авелар Данило 3 (1) 0.23
Aloisio Santos 3 (2) 0.23
Gonzalo Mastriani 2 0.15
Everaldo 1 0.08
Renato Marques 1 0.08
Ale 1 0.08
Веллингтон Паулиста 1 0.08
Felipe Azevedo 1 0.08
Juninho IX 1 0.08
Breno Cascardo 1 0.08
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Martin Nicolas Benitez 0 0
Marlon VII 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Марсиньо Силва 4 0
Everaldo 3 0
Майдана Яго 3 0
Aloisio Santos 3 0
Ale 2 0
Авелар Данило 2 0
Renato Marques 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Martin Nicolas Benitez 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
8
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

7
6
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Америка Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
33%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
24%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
21%
3
11%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
2
14%
6
22%
61-75
1
7%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Америка Минейро

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
10.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Куяба
 1:0 13 4 3 6 10 - 16 15
14.
Сантос
 0:1 13 3 4 6 11 - 14 13
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 13 2 3 8 11 - 22 9
19.
Америка Минейро
 13 2 3 8 15 - 29 9
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 1:0 6 1 2 3 4 - 9 5
19.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
20.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 1:0 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
5.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сантос
 0:1 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 6 0 2 4 7 - 15 2
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Марсиньо Силва уходит с поля. Марлон выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      52'
      УДАЛЕНИЕ! - Луис Фелипе Сколари увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 39'
      Алоизио уходит с поля. Gonzalo Mastriani выходит вместо него
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Павон Кристиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Сарачо Федерико бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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