Тур: 13.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
19' Желтая карточкаLeo XV
19' Желтая карточкаБамбу Робсон
41' Желтая карточкаAdryelson
1:0
54' ГолЭнрике Луис
61' Желтая карточкаLuca Orellano
86' Желтая карточкаRayan
89' Желтая карточкаLucas Piton
89' Желтая карточкаLuis Geovanny Segovia
2:0
90' ГолКарлос Алберто Гомес де Жезус
Ход матча
19'
19'
41'
54'
1:0
61'
71'
72'
86'
86'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
23
Jose
Gabriel
25
Гомес
Марлон
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
32 Jacob Montes
-
62 Kayque
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Зе ВиторЗащитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Eguinaldo
-
-
-
12 Rwan Seco
-
-
77 Rayan
-
85 Mateus Cocao
-
Главный тренер: William Batista
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
14 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.69
1.4
Среднее время на гол
53
64
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.21
Среднее время на гол
73
74
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.44
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|0.77
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.15
|Энрике Луис III
|2
|0.15
|Сантос Жуниор
|2
|0.15
|Куэста Виктор
|1
|0.08
|Че Че
|1
|0.08
|Виктор Жоао II
|1
|0.08
|Данило Барбоза
|1
|0.08
|Насименто Матеус
|1
|0.08
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.15
|Раул Педро
|2
|0.15
|Jair II
|2 (2)
|0.15
|Rayan
|1
|0.08
|Matias Galarza
|1
|0.08
|Сантос Андрей
|1
|0.08
|_Erick Marcus
|1
|0.08
|Cauan Barros
|1
|0.08
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|4
|0
|Бамбу Робсон
|4
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Gabriel Pec
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Manuel Capasso
|2
|0
|Leo XV
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Eguinaldo
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Rayan
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
|Mateus Cocao
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Васко да Гама
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
7
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Васко да Гама
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
25%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
4
44%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
15%
3
27%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
3
43%
7
35%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
75
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|2:2
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|2:2
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|10.
|2:2
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|0:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|19.
|2:2
|13
|2
|3
|8
|15 - 29
|9
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|2:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|2:2
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5