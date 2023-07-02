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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:0
Второй тайм: 90+'
Васко да Гама
0'
19' Желтая карточка
Leo XV
19' Желтая карточка
Бамбу Робсон
41' Желтая карточка
Adryelson
1:0
54' Гол
Энрике Луис
61' Желтая карточка
Luca Orellano
86' Желтая карточка
Rayan
89' Желтая карточка
Lucas Piton
89' Желтая карточка
Luis Geovanny Segovia
2:0
90' Гол
Карлос Алберто Гомес де Жезус
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Энрике
Луис
III
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
23
Jose
Gabriel
25
Гомес
Марлон
7
Тейшейра
Алекс
14
Luca
Orellano
15
Lucas
Figueiredo
9
Раул
Педро
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Васко да Гама
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
14 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ККГ
2:0
ККГ
0:1
СB
0:4
СB
2:0
КК
0:1
КК
0:1
ККГ
1:1
СA
3:0
К
0:0
К
1:0
СA
2:3
ККГ
1:0
СA
2:1
СA
1:0
ККГР
1:1
СA
1:2
ЧК
1:2
ЧК
1:0
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:1
БСА
2:2
БСА
2:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:1
CC
0:4
CC
1:4
СA
1:1
CC
2:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.69
1.4

Среднее время на гол

53
64

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.21

Среднее время на гол

73
74

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.44
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 10 (4) 0.77
Эдуардо Карлос II 2 0.15
Энрике Луис III 2 0.15
Сантос Жуниор 2 0.15
Куэста Виктор 1 0.08
Че Че 1 0.08
Виктор Жоао II 1 0.08
Данило Барбоза 1 0.08
Насименто Матеус 1 0.08
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.15
Раул Педро 2 0.15
Jair II 2 (2) 0.15
Rayan 1 0.08
Matias Galarza 1 0.08
Сантос Андрей 1 0.08
_Erick Marcus 1 0.08
Cauan Barros 1 0.08
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Соарес Франсиско 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 2 0
Угу Мигель 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 4 0
Бамбу Робсон 4 0
Раул Педро 3 0
Gabriel Pec 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Manuel Capasso 2 0
Leo XV 2 0
Lucas Piton 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Eguinaldo 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Rayan 1 0
Лео Жардим 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Gabriel 1 0
Matias Galarza 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0
Mateus Cocao 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Васко да Гама
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

7
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Васко да Гама
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
25%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
4
44%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
15%
3
27%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
3
43%
7
35%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 13 6 2 5 18 - 17 20
10.
Атлетико Минейро
 2:2 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 0:2 13 2 3 8 11 - 22 9
19.
Америка Минейро
 2:2 13 2 3 8 15 - 29 9
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 2:2 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 2:2 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 0:2 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 2:2 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 7 2 4 1 12 - 6 10
5.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 0:2 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 2:2 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 2:2 6 0 2 4 7 - 15 2
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Адриэлсон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рафаэл да Силва уходит с поля. Ди Пласидо Леонель выходит вместо него
    • 22'
      Бамбу Робсон уходит с поля. Мануэль Капассо выходит вместо него
    • Желтая карточка
      19'
      Бамбу Робсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Лео получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    Ничья
    Васко да Гама
    1.71
    8.50
    5.40
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    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Васко да Гама онлайн

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