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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 34'
Филадельфия Юнион
0'
4' Желтая карточка
Харриэль Натан
1:0
7' Гол
Альмада Тьяго

Ход матча

4'
 
Харриэль Натан
7'
Альмада Тьяго
1:0
30'
Берри Мигель
Якумакис Георгиос
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Филадельфия Юнион
2.90
4.80
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
14
Ибарра
Франко
2
Эрнандес
Рональд
30
Чол
Мачоп
23
Альмада
Тьяго
13
Сейдич
Амар
26
Уили
Калеб
7
Якумакис
Георгиос
12
Бендик
Джо
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Атланта Юнайтед
4-1-4-1
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.48
Альмада Тьяго 8 (1) 0.38
Вольф Тайлер 4 0.19
Гутман Эндрю 3 0.14
Уили Калеб 3 0.14
Араужо Луис 3 0.14
Леннон Брукс 1 0.05
Россетто Матеус 1 0.05
Фирмино Николас 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Берри Мигель 1 0.05
Чол Мачоп 1 0.05
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 10 0.5
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.35
Уре Микаэль 6 0.3
Вагнер Кай 1 0.05
Торрес Хоакин 1 0.05
Мартинес Хосе Андрес 1 0.05
Флэк Леон 1 0.05
Глеснес Якоб 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Перея Андрес 1 0.05
МакГлинн Джек 1 0.05
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Донован Крис 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 7 1
Якумакис Георгиос 5 0
Гутман Эндрю 3 1
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Уили Калеб 1 0
Noah Cobb 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 6 0
Карранса Хулиан 4 1
Флэк Леон 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Буэно Хесус 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Вагнер Кай 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Харриэль Натан 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
8
Атланта Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

11
18
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Филадельфия Юнион
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
17%
6
43%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
9
39%
1
7%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
21%
3
23%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
4
19%
3
38%
61-75
6
29%
1
13%
76-90

Забито

37
33
13 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
7
19%
2
6%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
5
14%
9
27%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
12
32%
4
12%
76-90

Пропущено

35
21
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
4
11%
5
24%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
14%
2
10%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
4
11%
4
19%
61-75
10
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
5
5
2
8
3.5
3
7
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
4
10
10
1.5
10
9
6
14
2.5
6
13
2
18
3.5
3
16
1
19
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 20 8 5 7 23 - 22 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 3 7 9 18 - 31 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 20 10 4 6 34 - 21 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 21 8 8 5 38 - 35 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Филадельфия Юнион
2.90
4.80
5.80
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Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион онлайн

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