Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаХарриэль Натан
1:0
7' ГолАльмада Тьяго
48' Желтая карточкаКарранса Хулиан
65' Желтая карточкаУре Микаэль
70' Желтая карточкаСейдич Амар
75' Желтая карточкаИбарра Франко
2:0
79' ГолЛеннон Брукс
90' Желтая карточкаТоррес Хоакин
90'+5
Ход матча
7'
1:0
48'
65'
70'
75'
79'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
30
Чол
Мачоп
13
Сейдич
Амар
26
Уили
Калеб
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
26 Уили КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
-
24 Noah Cobb
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Трент ХолденВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.48
|Альмада Тьяго
|8 (1)
|0.38
|Вольф Тайлер
|4
|0.19
|Гутман Эндрю
|3
|0.14
|Уили Калеб
|3
|0.14
|Араужо Луис
|3
|0.14
|Леннон Брукс
|2
|0.1
|Россетто Матеус
|1
|0.05
|Фирмино Николас
|1
|0.05
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.05
|Берри Мигель
|1
|0.05
|Чол Мачоп
|1
|0.05
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|10
|0.5
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.35
|Уре Микаэль
|6
|0.3
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Торрес Хоакин
|1
|0.05
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0.05
|Флэк Леон
|1
|0.05
|Глеснес Якоб
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Перея Андрес
|1
|0.05
|МакГлинн Джек
|1
|0.05
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Донован Крис
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
|Noah Cobb
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Буэно Хесус
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
8
Атланта Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Филадельфия Юнион
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
11
18
Атланта Юнайтед
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Филадельфия Юнион
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
25
14
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
16%
6
43%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
10
40%
1
7%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
21%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
3
21%
3
16%
76-90
Пропущено
21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
4
19%
3
38%
61-75
6
29%
1
13%
76-90
Забито
39
33
14 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
8
21%
2
6%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
3
8%
9
27%
31-45
5
13%
9
27%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
13
33%
4
12%
76-90
Пропущено
35
23
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 13
4
11%
6
26%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
9
26%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
47
55
29
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
155
1110
1010
615
614
219
317
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 22
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 31
|16
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|7.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6