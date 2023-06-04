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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Крылья Советов (женщины)
 
Позже
Зенит (женщины)
Прогнозы 107
Крылья Советов (женщины) 4.7% (5)
X 6.5% (7)
Зенит (женщины) 88.8% (95)
Все прогнозы
Крылья Советов (женщины)
Зенит (женщины)

История личных встреч

Крылья Советов (женщины)
Зенит (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С(
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Результаты последних матчей

Крылья Советов (женщины)
(11 матчей)
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 поражений
Ростов (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Звезда-2005 (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Крылья Советов (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 1:2 Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1
Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Крылья Советов (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Крылья Советов (женщины) - Рубин (женщины) 0:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Зенит (женщины)
(11 матчей)
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 поражений
ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1
Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 107
    Крылья Советов (женщины) 4.7% (5)
    X 6.5% (7)
    Зенит (женщины) 88.8% (95)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины)

    Исход игры
    Крылья Советов (женщины)
    4.6% (5)
    Ничья
    6.4% (7)
    Зенит (женщины)
    89% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.05% (62)
    Меньше
    40.95% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (40)
    Нет
    61.9% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит (женщины)
    25.7% (28)
    1:2 Зенит (женщины)
    20.2% (22)
    0:3 Зенит (женщины)
    16.5% (18)
    0:1 Зенит (женщины)
    7.3% (8)
    1:3 Зенит (женщины)
    6.4% (7)
    0:4 Зенит (женщины)
    4.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    2:1 Крылья Советов (женщины)
    2.8% (3)
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    Зенит (женщины)
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