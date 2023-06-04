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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

ЦСКА Москва (женщины)
1:0
Второй тайм
Динамо Москва (женщины)

Ход матча

32'
_Damjanovic N.
1:0
Прогнозы 108
ЦСКА Москва (женщины) 97.2% (105)
X 2.8% (3)
Динамо Москва (женщины) 0% (0)
Все прогнозы
ЦСКА Москва (женщины)
Динамо Москва (женщины)

История личных встреч

ЦСКА Москва (женщины)
Динамо Москва (женщины)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С(
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(16 матчей)
75%
25%
12 побед 0 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1
ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Динамо Москва (женщины)
(11 матчей)
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 поражения
Динамо Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:4 Динамо Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 0:2 Рубин (женщины) - Динамо Москва (женщины) 1:2 Динамо Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 2:0
Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Динамо Москва (женщины) - Ростов (женщины) 0:0 Звезда-2005 (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:2 Динамо Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 5:0 Енисей (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:1 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3
  • Второй тайм
  • 53'
    "ЦСКА, ЦСКА", - теперь завелись трибуны. Армейская торсида фанатов поддерживает "армеек", которые продолжают мячом владеть в центральном круге.
  • 51'
    Дамьянович снова сыграла в штрафную соперниц. Следует навесная подача с бровки на дальнюю штангу - слишком сильная подача, до которой никто не добирается. 
  • 50'
    Нажэмба получила мяч на левом фланге, после чего смогла выполнить навес в центр штрафной - слишком сильным это пас в итоге получается. 
  • 49'
    Дамьянович явно затоптала соперницу и уронила ее на газон. Фол в атаке фиксирует судейская бригада. Остановлена у нас встреча. Не торопится "Динамо" мяч в игру вводить.
  • 47'
    Судя по всему, замен нет в составе команд в перерыве. В прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились оппонентки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в Москве второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:0. ЦСКА впереди за счет гола Дамьянович с пенальти!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Нажэмба простреливала с левого края мяч в центр штрафной, но Дамьянович до сферы смогла в прыжке добраться. Головой подальше от рамки она сыграла!
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар "армейки" заработали сейчас на правом фланге. Готовится подача с правого края. Смирнова выполняет навес в центр штрафной, где не попадает по снаряду Мануйлова в борьбе за снаряд!
  • 41'
    Одн удар был по воротам Ананьевой в первом тайме. Да и то... Выстрел-то был далеко не самым опасным. В основном "Динамо" пока больше в обороне играет. 
  • 40'
    Петрова с правого края выполняла передачу в центр штрафной, но Комиссарова до снаряда добралась первой, выбив сферу подальше от собственной рамки.
  • 38'
    Последние минуты первого тайма идут. ЦСКА уверенно отбивается от атак "Динамо". Решили отдать мяч хозяева, взял небольшую паузу.
  • Желтая карточка
    37'
    Черномырдина сейчас фолит в атаке. На желтую карточку. Судейский корпус дает свисток, показывая первый "горчичник" в этом поединке.
  • 35'
    Онгене удалось нанести дальний удар по воротам соперниц, но мяч сошел с ноги и улетел куда-то в сторону трибун. Был шанс второй гол у ЦСКА забить.
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    • 34'
      Оживились трибуны. "ЦСКА, вперед!", - доносится с трибун. Думаю, что по делу ЦСКА вышел вперед, ведь действовали вперед "армейки" активнее.
    • Пенальти
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДАМЬЯНОВИЧ! 1:0!
      ЦСКА выходит вперед! Дамьянович пошла бить с 11-метровой отметки. В левый от себя нижний угол она сферу покатила, и мяч лег идеально под левую стойку!
    • Пенальти!
      31'
      Петрова открылась под пас от партнерши, после чего ушла от оппонентки, которая сбила ее и завалила на газон. 11-метровый для ЦСКА!
    • 30'
      Тяжело играть под прессингом соперниц "Динамо", стали уже много ошибок "бело-голубые" допускать. Причем иногда на ровном месте потери происходят.
    • Фол, нарушение
      29'
      Шестерневу прихватила Смирнова на фланге. В итоге штрафной удар удалось в этой ситуации заработать игроку московского "Динамо". 
    • 28'
      На дальнюю штангу мяч в итоге полетел, но отбивается коллектив "бело-голубых". Снова "армейки" ничего впереди придумать не смогли. 
    • Угловой
      26'
      "Динамо, Динамо", - гласят трибуны, ну, а ЦСКА в этот самый момент зарабатывает угловой удар с правого края. Смирнова готовится выполнить навес.
    • 25'
      Дамьянович производила подачу в штрафную соперника с левого края, но до мяча добралась Пономарева, которая зафиксировала сферу в перчатках. 
    • Опасный момент
      24'
      Нажэмба увидела, что вышел голкипер ЦСКА из ворот. Пробивает 20-й номер "Динамо" по рамке "армеек", но мяч выше цели летит! Получается неточно!
    • 22'
      Забирает мяч без видимых усилий сейчас ЦСКА. Середина первого тайма пошла у нас, а темп в игре существенно снизился, не особо набрав обороты.
    • 21'
      "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" - три гранда в женском футболе, которые показывают себя наилучшим образом в чемпионате России. Остальные команды считаются вторым эшелоном. 
    • 20'
      20 минут отыграли соперницы в этом матче. Пока лучше смотрится ЦСКА, и уже на гол наиграли "армейки", но мяч в ворота "Динамо" не идет.
    • Фол, нарушение
      18'
      Братко на правом фланге получила сейчас удар по ногам. В итоге последовал свисток рефери. Матч остановлен, снаряд достается игрокам ЦСКА.
    • Штанга
      17'
      ОПАСНО! Смирновой дали возможность пробить соперницы. Нанесла она выстрел по центру, и Пономарева перевела сферу в перекладину! Был шанс отличиться!
    • 16'
      Отлично сейчас ЦСКА начали фанаты поддерживать. При такой поддержке, конечно, грех не атаковать и не пытаться отправить мяч в сетку. 
    • 14'
      Ордега теперь дальним ударом отметилась, но не легла сфера на ногу, улетев куда-то за пределы поля. Крайне неточно получилось в этой ситуации. 
    • 13'
      Дальний удар от Черномырдиной мы видим. Выстрел был слишком сильным, но таким же неточным. Мяч летит чуть ли не параллельно створу!
    • 12'
      Весьма живая игра у нас. Мяч в центре поля практически не задерживается. Есть удары по воротам, но не хватает явно результативных ударов.
    • Офсайд
      11'
      Дамьянович отдала передачу на партнершу, но та приняла мяч в офсайде. Не удается московским "армейкам" завершить атаку у ворот соперниц.
    • 10'
      10 минут отыграли соперницы. ЦСКА снова проводил атаку по левому флангу, но подача Плешковой оставляла оставляла желать лучшего.
    • 8'
      Солидная поддержка и у ЦСКА в этой встрече. По-другому на дерби быть не могло. Выиграл "Зенит" свой матч этого тура со счетом 8:0 у "Крыльев Советов", и именно по этой причине "армейцам" нужно сегодня побеждать.
    • Угловой
      7'
      Теперь уже "Динамо" разгоняет атаку, и на правом фланге зарабатывает угловой удар уже коллектив "бело-голубых". Следует навес в центр штрафной - на мяче первые игроки ЦСКА.
    • 6'
      Пономарева после розыгрыша корнера с левого края нанесла головой удар по рамке соперниц. Снаряд достался голкиперу "Динамо".
    • Угловой
      5'
      Максим Зиновьев сейчас у кромки поля расположился. Сегодня у него немало работы у кромки поля будет. Пока же ЦСКА зарабатывает угловой удар.
    • 4'
      "Динамо, Динамо", - поддерживают трибуны "бело-голубых", которые пытаются навязать борьбу соперницам и открыть счет в матче. Владеют они снаряд в центре поля.
    • 2'
      Футболистки ЦСКА предстали сегодня в красно-синих цветах, а игроки "Динамо" - в белом обмундировании. Ворота хозяев встречи в первом тайме справа по ТВ-картинке, а гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в столице! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители женского футбола! В рамках поединка 12-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки ЦСКА и «Динамо».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы 108
    ЦСКА Москва (женщины) 97.2% (105)
    X 2.8% (3)
    Динамо Москва (женщины) 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) 1:0 Динамо Москва (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    97.2% (105)
    Ничья
    2.8% (3)
    Динамо Москва (женщины)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (55)
    Меньше
    47.62% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    49.52% (52)
    Нет
    50.48% (53)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва (женщины)
    33.3% (36)
    2:0 ЦСКА Москва (женщины)
    33.3% (36)
    3:1 ЦСКА Москва (женщины)
    10.2% (11)
    1:0 ЦСКА Москва (женщины)
    10.2% (11)
    3:0 ЦСКА Москва (женщины)
    3.7% (4)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
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