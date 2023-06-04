Стартовал в Москве второй тайм!

Судя по всему, замен нет в составе команд в перерыве. В прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились оппонентки.

Дамьянович явно затоптала соперницу и уронила ее на газон. Фол в атаке фиксирует судейская бригада. Остановлена у нас встреча. Не торопится "Динамо" мяч в игру вводить.

Нажэмба получила мяч на левом фланге, после чего смогла выполнить навес в центр штрафной - слишком сильным это пас в итоге получается.

Дамьянович снова сыграла в штрафную соперниц. Следует навесная подача с бровки на дальнюю штангу - слишком сильная подача, до которой никто не добирается.

"ЦСКА, ЦСКА", - теперь завелись трибуны. Армейская торсида фанатов поддерживает "армеек", которые продолжают мячом владеть в центральном круге.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:0. ЦСКА впереди за счет гола Дамьянович с пенальти!

Онгене удалось нанести дальний удар по воротам соперниц, но мяч сошел с ноги и улетел куда-то в сторону трибун. Был шанс второй гол у ЦСКА забить.

Черномырдина сейчас фолит в атаке. На желтую карточку. Судейский корпус дает свисток, показывая первый "горчичник" в этом поединке.

Петрова с правого края выполняла передачу в центр штрафной, но Комиссарова до снаряда добралась первой, выбив сферу подальше от собственной рамки.

Одн удар был по воротам Ананьевой в первом тайме. Да и то... Выстрел-то был далеко не самым опасным. В основном "Динамо" пока больше в обороне играет.

Штрафной удар "армейки" заработали сейчас на правом фланге. Готовится подача с правого края. Смирнова выполняет навес в центр штрафной, где не попадает по снаряду Мануйлова в борьбе за снаряд!

Нажэмба простреливала с левого края мяч в центр штрафной, но Дамьянович до сферы смогла в прыжке добраться. Головой подальше от рамки она сыграла!

Минута добавлена к основному времени первого тайма.

34' Оживились трибуны. "ЦСКА, вперед!", - доносится с трибун. Думаю, что по делу ЦСКА вышел вперед, ведь действовали вперед "армейки" активнее.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДАМЬЯНОВИЧ! 1:0!

ЦСКА выходит вперед! Дамьянович пошла бить с 11-метровой отметки. В левый от себя нижний угол она сферу покатила, и мяч лег идеально под левую стойку!

31' Петрова открылась под пас от партнерши, после чего ушла от оппонентки, которая сбила ее и завалила на газон. 11-метровый для ЦСКА!

30' Тяжело играть под прессингом соперниц "Динамо", стали уже много ошибок "бело-голубые" допускать. Причем иногда на ровном месте потери происходят.

29' Шестерневу прихватила Смирнова на фланге. В итоге штрафной удар удалось в этой ситуации заработать игроку московского "Динамо".

28' На дальнюю штангу мяч в итоге полетел, но отбивается коллектив "бело-голубых". Снова "армейки" ничего впереди придумать не смогли.

26' "Динамо, Динамо", - гласят трибуны, ну, а ЦСКА в этот самый момент зарабатывает угловой удар с правого края. Смирнова готовится выполнить навес.

25' Дамьянович производила подачу в штрафную соперника с левого края, но до мяча добралась Пономарева, которая зафиксировала сферу в перчатках.

24' Нажэмба увидела, что вышел голкипер ЦСКА из ворот. Пробивает 20-й номер "Динамо" по рамке "армеек", но мяч выше цели летит! Получается неточно!