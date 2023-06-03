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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Колумбия (до 20 лет)
0:2
Перерыв
Италия (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

История личных встреч

Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МФВТ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортес Оскар 4 (1) 0.8
Анхель Томас 3 0.6
Асприлья Ясер 2 0.4
Пуэрта Густаво 1 0.2
Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 6 (2) 1.2
Бальданци Томмазо 2 0.4
Амброзино Джузеппе 1 0.2
Прати Маттео 1 0.2

Карточки

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Италия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
3
Колумбия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Италия (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
8
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 5:1 Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 1:1 Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2
Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет) 6:0 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:3 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:0
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
Израиль (до 20 лет)
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 6
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Без ярких эпизодов прошло компенсированное время, и арбитр отправил команды на перерыв при счёте 2:0 в пользу сборной Италии.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    45'
    Габриэль Гуарино жёстко сыграл в середине поля против Ясера Асприльи, и фол не был зафиксирован, а когда колумбиец отомстил итальянцу, уронив его на газон, арбитр решил свистнуть. 
  • 44'
    В принципе, итальянцы тоже немало времени пребывают на половине противника, так что нельзя сказать, что они напрочь засели в позиционной обороне.
  • 43'
    Не дают спокойно принимать мяч и крутить-вертеть его футболисты сборной Италии своим соперникам, которые заточены под техничный футбол.
  • 43'
    Томмазо Бальданци подавал штрафной с левого полуфланга, и на подборе были номинальные гости, только заброс к левому углу вратарской у них оказался безадресным.
  • 41'
    Можно ли сказать, что Италия выигрывает на классе? Думается, что можно, почему нет? Меньше атакуешь, но не пропускаешь и забиваешь - такой девиз использует "скуадра адзурра".
  • 40'
    Колумбийцам должно быть досадно, конечно, что первый тайм складывается для них таким образом, но прошлого не вернёшь, поэтому им надо думать, как исправить ситуацию в дальнейшем где-то за 50 минут.
  • 39'
    Хороший КПД в атаке показывает сборная Италии, уже ведущая в счёте с разницей в два мяча при игре вторым номером со своей стороны.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Томмазо Бальданци!
    Джоване с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Казадеи сделал скидку к противоположной, и Бальданци проткнул мяч в сетку с короткого расстояния мимо Маркинеса.
  • 37'
    Ясер Асприлья выпрашивал у судьи пенальти, но не попадал мяч в руку Даниэля Гиларди.
  • 36'
    Томмазо Бальданци пробивал из-за пределов штрафной площади, произошёл небольшой рикошет, и мяч забрал в свои перчатки Луис Маркинес.
  • 35'
    Многие национальные чемпионаты в Европе завершаются только на этих выходных, поэтому какие-то клубы остались на конец клубного сезона без футболистов, принимающих участие в молодёжном мундиале.
  • 34'
    Корнер с левого фланга не позволил номинальным хозяевам создать опасный момент, но надо отметить, что активизировалась сборная Колумбии в последние минуты.
  • Опасный момент
    33'
    Томас Анхель с левого полуфланга пробивал в ближний угол, стремясь направить мяч под перекладину, однако Себастьяно Депланше отбил сферу на угловой.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      32'
      Неудачно сейчас защитник сборной Италии отдавал пас назад на вратаря Себастьяно Делланше, в итоге угловой достался колумбийцам на правом фланге, но распорядились они им не лучшим образом.
    • 31'
      Больше минуты готовилась у номинальных гостей подача слева со стандарта, а потом Джузеппе Амброзино бесхитростно и низок забросил мяч к стенке, откуда колумбийцы его вынесли.
    • Фол, нарушение
      29'
      Даниэле Гиларди стал крутиться в нападении около левого угла чужой штрафной площади и упал на газон, когда наткнулся на Эдье Окампо. Это штрафной удар для сборной Италии.
    • 28'
      "Скуадра адзурра" побольше стала держать мяч в последние минуты, а у колумбийцев атакующие действия как-то разладились.
    • 27'
      Джузеппе Амброзино впереди на левом фланге оставил мяч Риккардо Туриккье, который выполнил чересчур сильную безадресную подачу.
    • 26'
      Томас Анхель отмечается ударом с дальней дистанции, и это нельзя назвать опасным моментом, так как мяч следует значительно выше створа.
    • Судья
      25'
      Слегка поспорили друг с другом футболисты обеих команд, и судья пообщался с ними, всё нормально, никому показывать жёлтые карточки не пришлось.
    • Фол, нарушение
      24'
      Маттео Прати приходит на чужую половину поля к левому флангу, чтобы подтолкнуть там на газон Кастильо Маньому. Поэтому арбитр свистит фол.
    • 23'
      44 процента игрового времени мяч находится под контролем колумбийцев, 20 процентов он оспаривается, и 36 процентов сферой владеют итальянцы.
    • Опасный момент
      22'
      С правого фланга подавался угловой номинальными гостями на ближнюю штангу, и Габриэль Гуарино головой немного не попал в створ, опередив Луиса Маркинеса.
    • Угловой
      21'
      Фернандо Алварез выбил мяч из своей штрафной на угловой, когда последовала подача у итальянцев со штрафного с левого полуфланга.
    • 21'
      Йохан Торрес относительно недалеко от своей штрафной площадки ударил по ногам Самуэле Джоване, и это значит, что перспективный штрафной теперь будет у "скуадры адзурры".
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Кастильо Маньома с правого полуфланга пытался пробивать по воротам, но слишком острый был угол, чтобы направить мяч в створ, и не смог игрок сборной Колумбии сделать это.
    • 18'
      Психует Самуэль Джоване, который в середине поля отдавал низом диагональную передачу и подарил мяч сопернику. Непонятно, собой недоволен игрок итальянцев или кем-то из своих партнёров.
    • Фол, нарушение
      17'
      Кастильо Маньома прицепился к Самуэлю Джоване на половине поля соперника и вынудил арбитра зафиксировать фол со стороны сборной Колумбии.
    • 16'
      Оскар Кортес подавал примерно с левого угла штрафной площадки, и не попал по мячу его партнёр, вознамерившийся нанести эффектный удар через себя.
    • 15'
      Не стесняются итальянцы играть на вынос. Теперь возле противоположного фланга обороны Маттео Прати от души выбивает мяч в аут.
    • 14'
      Густаво Пуэрта подхватывает мяч на левом краю атаки и оказывается перед Маттиа Дзаннотти, который делает подкат и отправляет сферу за боковую линию.
    • Угловой
      13'
      Итальянцы надёжно прикрывают верх в своей штрафной площади, а сейчас блокируют удар Оскара Кортеса из зоны левого инсайда на угловой.
    • 12'
      Ничего пока Колумбия придумать не может в плане того, как обострить ситуацию у ворот соперника в рамках своей реакции на пропущенный мяч.
    • 11'
      Сенсациям есть место на этом турнире, уже и Бразилия поехала домой, а вот Аргентине ехать домой не пришлось, она и так играла в своей стране.
    • 10'
      Итальянцы сделали своё дело на старте матча, но играть ещё долго, поэтому не исключены, конечно, качания маятника на табло из стороны в сторону.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Чезаре Казадеи!
      Бальданци выполнил подачу углового слева на дальнюю штангу, где Казадеи перевисел Салазара и головой переправил мяч в сетку.
    • Угловой
      8'
      Риккардо Туриккья контролировал мяч на левом фланге, но не навешивал, а Эдье Окампо тогда сыграл без нарушения правил, выбив мяч на угловой.
    • 7'
      Пока колумбийцы больше действуют первым номером, тогда как итальянцы уповают на контратаки. Традиционно "скуадра адзурра" славится именно таким стилем.
    • 5'
      Франческо Эспозито ещё пытался переправить мяч в ворота после доставки с левого края, однако не получилось направить мяч в створ игроку сборной Италии.
    • 5'
      Джузеппе Амброзино с левого полуфланга наносил удар по чужим воротам, и не слишком это оказалось опасно, мяч намертво поймал вратарь колумбийцев Луис Маркинес.
    • Угловой
      4'
      Угловой на правом фланге Густаво Пуэрта также разыграл с другим игроком сборной Колумбии, а потом достался аут в распоряжение команды Артуро Рейеса. 
    • Угловой
      3'
      Густаво Пуэрта разыграл угловой с партнёром на левом фланге, и последовала длинная подача на правый край вратарской, в итоге мяч ушёл-таки за лицевую от латиноамериканской команды.
    • 2'
      Колумбийцы движутся в атаку. Сохраняют они мяч в пределах поля, хотя показалось, что сфера ушла за лицевую. Далее заработали хозяева себе аут на левом фланге.
    • 1'
      Сборная Колумбии играет в жёлто-белой форме, в то время как у итальянцев полностью синяя амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В одном из четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу (до 20 лет) встретятся сборные Колумбии и Италии. Его текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Лучшие коэффициенты
    Колумбия (до 20 лет)
    Ничья
    Италия (до 20 лет)
    24.00
    12.00
    1.08
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