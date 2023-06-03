Можно ли сказать, что Италия выигрывает на классе? Думается, что можно, почему нет? Меньше атакуешь, но не пропускаешь и забиваешь - такой девиз использует "скуадра адзурра".

Томмазо Бальданци подавал штрафной с левого полуфланга, и на подборе были номинальные гости, только заброс к левому углу вратарской у них оказался безадресным.

Не дают спокойно принимать мяч и крутить-вертеть его футболисты сборной Италии своим соперникам, которые заточены под техничный футбол.

В принципе, итальянцы тоже немало времени пребывают на половине противника, так что нельзя сказать, что они напрочь засели в позиционной обороне.

Габриэль Гуарино жёстко сыграл в середине поля против Ясера Асприльи, и фол не был зафиксирован, а когда колумбиец отомстил итальянцу, уронив его на газон, арбитр решил свистнуть.

Без ярких эпизодов прошло компенсированное время, и арбитр отправил команды на перерыв при счёте 2:0 в пользу сборной Италии.

Томас Анхель с левого полуфланга пробивал в ближний угол, стремясь направить мяч под перекладину, однако Себастьяно Депланше отбил сферу на угловой.

Корнер с левого фланга не позволил номинальным хозяевам создать опасный момент, но надо отметить, что активизировалась сборная Колумбии в последние минуты.

Многие национальные чемпионаты в Европе завершаются только на этих выходных, поэтому какие-то клубы остались на конец клубного сезона без футболистов, принимающих участие в молодёжном мундиале.

Томмазо Бальданци пробивал из-за пределов штрафной площади, произошёл небольшой рикошет, и мяч забрал в свои перчатки Луис Маркинес.

Ясер Асприлья выпрашивал у судьи пенальти, но не попадал мяч в руку Даниэля Гиларди.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Томмазо Бальданци! Джоване с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Казадеи сделал скидку к противоположной, и Бальданци проткнул мяч в сетку с короткого расстояния мимо Маркинеса.

Хороший КПД в атаке показывает сборная Италии, уже ведущая в счёте с разницей в два мяча при игре вторым номером со своей стороны.

Колумбийцам должно быть досадно, конечно, что первый тайм складывается для них таким образом, но прошлого не вернёшь, поэтому им надо думать, как исправить ситуацию в дальнейшем где-то за 50 минут.

С правого фланга подавался угловой номинальными гостями на ближнюю штангу, и Габриэль Гуарино головой немного не попал в створ, опередив Луиса Маркинеса.

44 процента игрового времени мяч находится под контролем колумбийцев, 20 процентов он оспаривается, и 36 процентов сферой владеют итальянцы.

Маттео Прати приходит на чужую половину поля к левому флангу, чтобы подтолкнуть там на газон Кастильо Маньому. Поэтому арбитр свистит фол.

Слегка поспорили друг с другом футболисты обеих команд, и судья пообщался с ними, всё нормально, никому показывать жёлтые карточки не пришлось.

Томас Анхель отмечается ударом с дальней дистанции, и это нельзя назвать опасным моментом, так как мяч следует значительно выше створа.

"Скуадра адзурра" побольше стала держать мяч в последние минуты, а у колумбийцев атакующие действия как-то разладились.

Даниэле Гиларди стал крутиться в нападении около левого угла чужой штрафной площади и упал на газон, когда наткнулся на Эдье Окампо. Это штрафной удар для сборной Италии.

Больше минуты готовилась у номинальных гостей подача слева со стандарта, а потом Джузеппе Амброзино бесхитростно и низок забросил мяч к стенке, откуда колумбийцы его вынесли.

Неудачно сейчас защитник сборной Италии отдавал пас назад на вратаря Себастьяно Делланше, в итоге угловой достался колумбийцам на правом фланге, но распорядились они им не лучшим образом.

21' Фернандо Алварез выбил мяч из своей штрафной на угловой, когда последовала подача у итальянцев со штрафного с левого полуфланга.

21' Йохан Торрес относительно недалеко от своей штрафной площадки ударил по ногам Самуэле Джоване, и это значит, что перспективный штрафной теперь будет у "скуадры адзурры".

19' ОПАСНО! Кастильо Маньома с правого полуфланга пытался пробивать по воротам, но слишком острый был угол, чтобы направить мяч в створ, и не смог игрок сборной Колумбии сделать это.

18' Психует Самуэль Джоване, который в середине поля отдавал низом диагональную передачу и подарил мяч сопернику. Непонятно, собой недоволен игрок итальянцев или кем-то из своих партнёров.

17' Кастильо Маньома прицепился к Самуэлю Джоване на половине поля соперника и вынудил арбитра зафиксировать фол со стороны сборной Колумбии.

16' Оскар Кортес подавал примерно с левого угла штрафной площадки, и не попал по мячу его партнёр, вознамерившийся нанести эффектный удар через себя.

15' Не стесняются итальянцы играть на вынос. Теперь возле противоположного фланга обороны Маттео Прати от души выбивает мяч в аут.

14' Густаво Пуэрта подхватывает мяч на левом краю атаки и оказывается перед Маттиа Дзаннотти, который делает подкат и отправляет сферу за боковую линию.

13' Итальянцы надёжно прикрывают верх в своей штрафной площади, а сейчас блокируют удар Оскара Кортеса из зоны левого инсайда на угловой.

12' Ничего пока Колумбия придумать не может в плане того, как обострить ситуацию у ворот соперника в рамках своей реакции на пропущенный мяч.

11' Сенсациям есть место на этом турнире, уже и Бразилия поехала домой, а вот Аргентине ехать домой не пришлось, она и так играла в своей стране.

10' Итальянцы сделали своё дело на старте матча, но играть ещё долго, поэтому не исключены, конечно, качания маятника на табло из стороны в сторону.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Чезаре Казадеи!

Бальданци выполнил подачу углового слева на дальнюю штангу, где Казадеи перевисел Салазара и головой переправил мяч в сетку.

8' Риккардо Туриккья контролировал мяч на левом фланге, но не навешивал, а Эдье Окампо тогда сыграл без нарушения правил, выбив мяч на угловой.

7' Пока колумбийцы больше действуют первым номером, тогда как итальянцы уповают на контратаки. Традиционно "скуадра адзурра" славится именно таким стилем.

5' Франческо Эспозито ещё пытался переправить мяч в ворота после доставки с левого края, однако не получилось направить мяч в створ игроку сборной Италии.

5' Джузеппе Амброзино с левого полуфланга наносил удар по чужим воротам, и не слишком это оказалось опасно, мяч намертво поймал вратарь колумбийцев Луис Маркинес.

4' Угловой на правом фланге Густаво Пуэрта также разыграл с другим игроком сборной Колумбии, а потом достался аут в распоряжение команды Артуро Рейеса.

3' Густаво Пуэрта разыграл угловой с партнёром на левом фланге, и последовала длинная подача на правый край вратарской, в итоге мяч ушёл-таки за лицевую от латиноамериканской команды.

2' Колумбийцы движутся в атаку. Сохраняют они мяч в пределах поля, хотя показалось, что сфера ушла за лицевую. Далее заработали хозяева себе аут на левом фланге.

1' Сборная Колумбии играет в жёлто-белой форме, в то время как у итальянцев полностью синяя амуниция.