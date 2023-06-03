0:2
Перерыв
Ход матча
9'
0:1
38'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кортес ОскарПолузащитник
-
18 Торрес ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тантон ДеванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейес Артуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Цакки ДжоэлеВратарь
-
21 Сасси ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
История личных встреч
Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кортес Оскар
|4 (1)
|0.8
|Анхель Томас
|3
|0.6
|Асприлья Ясер
|2
|0.4
|Пуэрта Густаво
|1
|0.2
Италия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|6 (2)
|1.2
|Бальданци Томмазо
|2
|0.4
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.2
|Прати Маттео
|1
|0.2
Карточки
Результаты матчей
Колумбия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Италия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
3
Колумбия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Италия (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
8
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 5:1 Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 1:1 Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2
Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет) 6:0 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:3 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:0
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1
Результаты матчей
Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Колумбия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
13
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— Израиль (до 20 лет)
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|6
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1