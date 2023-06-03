Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет)

Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет)

Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

07.06.2019

Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)

0:1

02.06.2019

Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

1:1

29.05.2019

Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет)

6:0

26.05.2019

Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

2:0

23.05.2019

Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:2

10.06.2015

США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

1:0

05.06.2015

Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет)

1:3

03.06.2015

Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

1:1

30.05.2015

Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:1

07.02.2015

Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:3

04.02.2015

Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:0

01.02.2015

Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

1:3

29.01.2015

Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

1:1

26.01.2015

Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:0

23.01.2015

Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

2:1

21.01.2015

Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет)

1:0