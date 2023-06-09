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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Барракас Сентраль
0:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
26' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
48' Желтая карточка
Francis Mac Allister
49' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
63' Желтая карточка
Броун Хорхе
65' Желтая карточка
Kevin Ortiz
90'+5
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Броун
Хорхе
26
Ismael
Cortez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
5
Francis
Mac
Allister
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
Барракас Сентраль
4-4-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.25
Ivan Tapia 4 (3) 0.2
Facundo Mater 3 0.15
Francisco Alvarez1 2 0.1
Brian Calderara 1 0.05
Alexis Dominguez 1 0.05
Carlos Martin Arce 1 0.05
Nicolas Capraro 1 0.05
Franco Farias 1 0.05
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 7 0.35
Victor Malcorra 4 (2) 0.2
Laurtaro Giaccone 4 0.2
Кампас Хаминтон 3 0.15
Jhonatan Candia 2 0.1
Damian Alberto Martinez 2 0.1
Carlos Quintana 2 (1) 0.1
Alan Rodriguez2 1 0.05
Francis Mac Allister 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Инфантино Джино 1 0.05
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 5 0
Ivan Tapia 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Juan Diaz4 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Brian Calderara 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 8 1
Damian Alberto Martinez 7 1
Facundo Mallo 6 0
Francis Mac Allister 5 0
Carlos Quintana 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Барракас Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

7
21
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Росарио Сентраль
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

12
27

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
27%
3
38%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

9
16
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
3
33%
3
14%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

20
29
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
6
30%
6
21%
1-15
4
20%
8
28%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
5
17%
76-90

Пропущено

25
23
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
12%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
7
30%
61-75
2
8%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Сентраль 3:5 Барракас Сентраль - Годой Крус 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Институто 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
6
4
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
15
5
4
16
1.5
9
11
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 18 9 5 4 26 - 17 32
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
22.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
23.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
24.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
25.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
26.
Индепендьенте Авельянеда
 19 3 9 7 18 - 23 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
6.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
9.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
10.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
11.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
12.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
13.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Желтая карточка
    65'
    Kevin Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    63'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Фрэнсис Макаллистер получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Кампас Хаминтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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