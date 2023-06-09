Тур: 20.
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКампас Хаминтон
48' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
49' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
63' Желтая карточкаБроун Хорхе
65' Желтая карточкаKevin Ortiz
90'+5
Ход матча
26'
63'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ivan
Tapia
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan Diaz4
-
22 Guido Villar
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.25
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.2
|Facundo Mater
|3
|0.15
|Francisco Alvarez1
|2
|0.1
|Brian Calderara
|1
|0.05
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Carlos Martin Arce
|1
|0.05
|Nicolas Capraro
|1
|0.05
|Franco Farias
|1
|0.05
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|7
|0.35
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.2
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.2
|Кампас Хаминтон
|3
|0.15
|Jhonatan Candia
|2
|0.1
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.1
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.1
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Francis Mac Allister
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Инфантино Джино
|1
|0.05
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|5
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Juan Diaz4
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|8
|1
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Facundo Mallo
|6
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Барракас Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
7
21
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Росарио Сентраль
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
12
27
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
27%
3
38%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
9
16
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
3
33%
3
14%
1-15
0
0%
7
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
20
29
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
6
30%
6
21%
1-15
4
20%
8
28%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
5
17%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
12%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
7
30%
61-75
2
8%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Сентраль 3:5 Барракас Сентраль - Годой Крус 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Институто 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
29
64
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
55
27
37
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
416
911
218
317
119
218
119
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5