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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 90+'
Арсенал Саранди
0'
1:0
16' Гол
Майкл Сантос
36' Желтая карточка
Facundo Cardozo
41' Желтая карточка
Facundo Pons
52' Желтая карточка
Joaquin Pombo
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
4
Lucas
Souto
30
Facundo
Cardozo
18
Gonzalo
Muscia
8
Braian
Rivero
10
Santiago
Toloza
36
Flabian
Londono
7
Facundo
Pons
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Арсенал Саранди
5-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
1:1
С
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 13 0.65
Бустос Науэль 6 0.3
Гарро Родриго 4 0.2
Ramon Sosa 4 0.2
Пиццини Франсиско 3 0.15
Валойес Диего 2 (1) 0.1
Каталан Матиас 1 0.05
Juan Portillo 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.2
Леал Луиш 3 0.15
Brian Guzman 2 (1) 0.1
Tiago Banega 1 0.05
Facundo Pons 1 0.05
Спорле Адриан 1 0.05
Joaquin Pombo 1 0.05
Flabian Londono 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 3 1
Майкл Сантос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Мартино Анджело 1 1
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 5 1
Facundo Pons 6 0
Lucas Souto 6 0
Спорле Адриан 4 1
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Santiago Toloza 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Gonzalo Muscia 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Арсенал Саранди
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
3
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Арсенал Саранди
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

20
7
Тальерес Кордоба
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Арсенал Саранди
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

23
10

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
3
20%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
4
36%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

35
15
13 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
8
23%
2
13%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
9
26%
5
33%
61-75
7
20%
3
20%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
6
38%
7
27%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
3
1.5
1
9
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
11
8
1.5
5
14
6
13
2.5
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 0:1 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 0:1 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 0:1 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Факундо Понс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Факундо Кардосо получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Тальерес Кордоба
    Ничья
    Арсенал Саранди
    1.33
    9.90
    9.80
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