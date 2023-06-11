Тур: 20.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
16' ГолМайкл Сантос
36' Желтая карточкаFacundo Cardozo
41' Желтая карточкаFacundo Pons
52' Желтая карточкаJoaquin Pombo
Ход матча
16'
1:0
36'
41'
52'
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
-
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
22 Brian Guzman
-
15 Franco Vega
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|13
|0.65
|Бустос Науэль
|6
|0.3
|Гарро Родриго
|4
|0.2
|Ramon Sosa
|4
|0.2
|Пиццини Франсиско
|3
|0.15
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.1
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Juan Portillo
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.2
|Леал Луиш
|3
|0.15
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.1
|Tiago Banega
|1
|0.05
|Facundo Pons
|1
|0.05
|Спорле Адриан
|1
|0.05
|Joaquin Pombo
|1
|0.05
|Flabian Londono
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|3
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|5
|1
|Facundo Pons
|6
|0
|Lucas Souto
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Santiago Toloza
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Gonzalo Muscia
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Арсенал Саранди
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
3
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Арсенал Саранди
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
20
7
Тальерес Кордоба
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Арсенал Саранди
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
23
10
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
3
20%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
5
33%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
27%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
4
36%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
35
15
13 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
8
23%
2
13%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
9
26%
5
33%
61-75
7
20%
3
20%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
6
38%
7
27%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
45
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
46
63
19
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
118
514
613
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|1:0
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|19 - 7
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|18
|4
|6
|8
|12 - 22
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|4
|6
|9
|12 - 22
|18
|27.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|28.
|0:1
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|11 - 0
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|22.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5