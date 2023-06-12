Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолJorge Recalde
45' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
1:1
62' ГолKevin Zenon
65' Желтая карточкаYeison Gordillo
87' Желтая карточкаIvan Gomez
90' Желтая карточкаFederico Vera
90'+7
Ход матча
25'
1:0
45'
62'
1:1
65'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
32
Пас
Николас
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.38
Среднее время на гол
77
240
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|4 (1)
|0.2
|Сордо Рамиро
|3
|0.15
|Веласкес Виктор
|2
|0.1
|Jherson Mosquera
|2
|0.1
|Агирре Брайан
|1
|0.05
|Bruno Pitton
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Luna Diale
|2
|0.11
|Imanol Machuca
|2
|0.11
|Bryan Castrillon
|2
|0.11
|Enzo Roldan
|1
|0.05
|Jerome Domina
|1
|0.05
|Tomas Gonzalez
|1
|0.05
|Luciano Aued
|1
|0.05
|Yeison Gordillo
|1
|0.05
|Пирис Оскар
|1
|0.05
|Kevin Zenon
|1
|0.05
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|0
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Lucas Hoyos
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|6
|1
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Federico Vera
|6
|0
|Franco Calderon
|4
|1
|Mauro Luna Diale
|2
|1
|Imanol Machuca
|2
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
6
5
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (11)
45% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Унион Санта-Фе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
25%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
11 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
16
23
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
19%
2
9%
1-15
5
31%
5
22%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
1
6%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2
Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Точный счет
1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
44
37
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
118
515
217
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5