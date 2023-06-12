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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
25' Гол
Jorge Recalde
45' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
1:1
62' Гол
Kevin Zenon
65' Желтая карточка
Yeison Gordillo
87' Желтая карточка
Ivan Gomez
90' Желтая карточка
Federico Vera
90'+7
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
77
Santiago
Mele
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
34
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
7
Mauro
Luna
Diale
30
Jerome
Domina
39
Imanol
Machuca
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.38

Среднее время на гол

77
240

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 4 (1) 0.2
Сордо Рамиро 3 0.15
Веласкес Виктор 2 0.1
Jherson Mosquera 2 0.1
Агирре Брайан 1 0.05
Bruno Pitton 1 0.05
Франциско Гонсалес I 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Захир Факундо Мансиллья 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Luna Diale 2 0.11
Imanol Machuca 2 0.11
Bryan Castrillon 2 0.11
Enzo Roldan 1 0.05
Jerome Domina 1 0.05
Tomas Gonzalez 1 0.05
Luciano Aued 1 0.05
Yeison Gordillo 1 0.05
Пирис Оскар 1 0.05
Kevin Zenon 1 0.05
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Thiago Vecino 0 0
Daniel Juarez 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 0
Jherson Mosquera 5 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Lucas Hoyos 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Jorge Recalde 2 0
Bruno Pitton 2 0
Мартино Анджело 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Jeremias Perez 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 6 1
Корвалан Клаудио 7 0
Federico Vera 6 0
Franco Calderon 4 1
Mauro Luna Diale 2 1
Imanol Machuca 2 1
Luciano Aued 3 0
Enzo Roldan 3 0
Пирис Оскар 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Пас Николас 1 0
Jerome Domina 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

6
5
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (11)
45% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Унион Санта-Фе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
11 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

16
23
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
19%
2
9%
1-15
5
31%
5
22%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
1
6%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2
Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Точный счет

1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
9 раз 47%
0
8 раз 42%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
11
8
5
15
1.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
11.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Jorge Recalde бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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