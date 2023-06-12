Тур: 20.
0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаGustavo Canto
31' Желтая карточкаMalcom Braida
50' Желтая карточкаCiro Rius
64' Желтая карточкаЖордан Федерико
83' Вторая желтая карточкаCiro Rius
90'+7
Ход матча
31'
50'
64'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Тотал больше 2.5
-
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
36 Jose Amado
-
-
14 Gonzalo Goni
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
2.67
Среднее время на гол
0
33
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.25
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.15
|Jalil Elias
|2
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.1
|Ivan Leguizamon
|2
|0.1
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Бланди Николас
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|4
|0.2
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.15
|Lucas Besozzi
|3
|0.15
|Ciro Rius
|1
|0.05
|Brian Farioli
|1
|0.05
|Facundo Castelli
|1
|0.05
|Торрес Кристиан
|1
|0.05
|Marcelo Benitez II
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|6
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|4
|1
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Баталья Аугусто
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Рафа II
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|4
|1
|Gustavo Canto
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Blasi
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сентраль Кордоба Росарио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
6
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
7
7
Сан-Лоренсо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
75% (15)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
1
100%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
5
71%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
6
33%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
33%
4
24%
76-90
Пропущено
8
20
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
2
25%
2
10%
1-15
5
63%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2
Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:0
7 раз 35%
0:0
6 раз 30%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
29
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
27
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
1010
416
614
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|33 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|1:2
|20
|4
|6
|10
|13 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|2:1
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|6 - 9
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5