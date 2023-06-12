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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1' Желтая карточка
Gustavo Canto
31' Желтая карточка
Malcom Braida
50' Желтая карточка
Ciro Rius
64' Желтая карточка
Жордан Федерико
83' Вторая желтая карточка
Ciro Rius
90'+7
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
47
Гиай
Агустин
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
16
Marcelo
Benitez
II
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
8
Jesus
Soraire
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Сан-Лоренсо
3-4-3
Сентраль Кордоба Росарио
5-4-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:4
С
1:4

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2.67

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.25
Барейро Адам 3 (2) 0.15
Jalil Elias 2 0.1
Cristian Nahuel Barrios 2 0.1
Ivan Leguizamon 2 0.1
Federico Gattoni 1 0.05
Бланди Николас 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Gaston Hernandez 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 4 0.2
Lucas Emanuel Gamba 3 0.15
Lucas Besozzi 3 0.15
Ciro Rius 1 0.05
Brian Farioli 1 0.05
Facundo Castelli 1 0.05
Торрес Кристиан 1 0.05
Marcelo Benitez II 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Gonzalo Goni 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 6 0
Cristian Nahuel Barrios 4 1
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Баталья Аугусто 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Рафа II 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Jalil Elias 2 0
Кампи Гастон 1 0
Agustin Martegani 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 4 1
Gustavo Canto 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Marcelo Benitez II 4 0
Mauro Pitton 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Blasi 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сентраль Кордоба Росарио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
6
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

7
7
Сан-Лоренсо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
75% (15)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
1
100%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
5
71%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
2
11%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
6
33%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Пропущено

8
20
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
2
25%
2
10%
1-15
5
63%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
13%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2
Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:0
7 раз 35%
0:0
6 раз 30%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
4
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
10
10
4
16
1.5
6
14
2
18
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 19 14 2 3 33 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 1:2 20 4 6 10 13 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 2:1 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Банфилд
 1:2 11 3 4 4 6 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 11 7 2 2 18 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
12.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 1:2 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • 46'
    Карлос Санчес уходит с поля. Ivan Leguizamon выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Малком Брайда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Густаво Канто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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