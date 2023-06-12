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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Банфилд
1:2
Первый тайм: 43'
Ривер Плейт
0'
0:1
6' Гол
Бельтран Лукас
0:2
21' Гол
Солари Пабло
39' Желтая карточка
Рохас Роберт
1:2
40' Пенальти
Milton Gimenez
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
30
Дель
Пино
Маго
Луис
33
Инсуа
Эмануэль
16
Alejandro
Cabrera
5
Ремеди
Эрик
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
30
Гомес
Элиас
29
Альендро
Родриго
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
Банфилд
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Ривер Плейт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

80
77

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.15
Juan Bisanz 3 (2) 0.15
Алеман Брайн 1 (1) 0.05
Чавес Андрес 1 0.05
Sebastian Sosa II 1 0.05
Aaron Quiroz 1 0.05
Emanuel Olivera 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 7 (3) 0.37
Барко Эсекьель 4 (3) 0.21
Фернандес Игнасио 4 0.21
Борха Мигель 4 (2) 0.21
Солари Пабло 3 0.16
Парадела Хосе 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Рондон Саломон 2 (1) 0.11
Альендро Родриго 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Палавесино Агустин 1 0.05
Рохас Роберт 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Алеман Брайн 5 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Emanuel Olivera 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Ремеди Эрик 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Солари Пабло 4 0
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Банфилд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ривер Плейт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

4
14
Банфилд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ривер Плейт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

5
18

Голы по времени матча

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 9
1
20%
2
13%
1-15
3
60%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
18%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
29%
29%
1
25%
76-90

Забито

10
30
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 14
11 Не забивали 1
2
20%
5
17%
1-15
4
40%
6
20%
16-30
1
10%
1
3%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
1
10%
5
17%
61-75
1
10%
10
33%
76-90

Пропущено

24
12
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
21%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
7
29%
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2

Результаты матчей

Банфилд
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
3
16
1.5
10
8
1
18
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 19 14 2 3 33 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 1:2 20 4 6 10 13 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 2:1 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Банфилд
 1:2 11 3 4 4 6 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 11 7 2 2 18 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
12.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 1:2 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ривер Плейт
5.87
3.85
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Банфилд 1:2 Ривер Плейт онлайн

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