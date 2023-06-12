Тур: 20.
1:2
Первый тайм: 43'
0'
0:1
6' ГолБельтран Лукас
0:2
21' ГолСолари Пабло
39' Желтая карточкаРохас Роберт
1:2
40' ПенальтиMilton Gimenez
Ход матча
6'
0:1
21'
0:2
39'
40'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа «Ривер Плейт»
-
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
30
Гомес
Элиас
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
27 Pedro Souto
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Банфилд
Ривер Плейт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
80
77
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.15
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.15
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|7 (3)
|0.37
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.21
|Фернандес Игнасио
|4
|0.21
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.21
|Солари Пабло
|3
|0.16
|Парадела Хосе
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.11
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Алеман Брайн
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Emanuel Olivera
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Банфилд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ривер Плейт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
4
14
Банфилд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ривер Плейт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
5
18
Голы по времени матча
Забито
5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 9
1
20%
2
13%
1-15
3
60%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
18%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
29%
29%
1
25%
76-90
Забито
10
30
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 14
11 Не забивали 1
2
20%
5
17%
1-15
4
40%
6
20%
16-30
1
10%
1
3%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
1
10%
5
17%
61-75
1
10%
10
33%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
21%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
7
29%
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Банфилд
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
19
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
316
108
118
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|33 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|17.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|1:2
|20
|4
|6
|10
|13 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|2:1
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|6 - 9
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5