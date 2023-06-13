Тур: 20.
1:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБельтран Лукас
0:2
21' ГолСолари Пабло
39' Желтая карточкаРохас Роберт
1:2
40' ПенальтиMilton Gimenez
1:3
48' ГолБельтран Лукас
76' Желтая карточкаEmanuel Olivera
80' Красная карточкаLautaro Rios
1:4
90' ГолРондон Саломон
90'+6
Ход матча
6'
0:1
21'
0:2
39'
40'
1:2
48'
76'
80'
90'
1:4
Прогноз на матч от Liveresult
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
30
Гомес
Элиас
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
27 Pedro Souto
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Банфилд
Ривер Плейт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
80
77
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.2
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.15
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|8 (3)
|0.42
|Фернандес Игнасио
|4
|0.21
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.21
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.21
|Солари Пабло
|3
|0.16
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.16
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|2
|0.11
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Алеман Брайн
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Lautaro Rios
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
4
Банфилд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ривер Плейт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
4
14
Банфилд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Ривер Плейт
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
6
19
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
1
17%
3
16%
1-15
3
50%
4
21%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
18%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
29%
29%
1
25%
76-90
Забито
11
34
8 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
11 Не забивали 1
2
18%
6
18%
1-15
4
36%
7
21%
16-30
2
18%
1
3%
31-45
1
9%
4
12%
46-60
1
9%
5
15%
61-75
1
9%
11
32%
76-90
Пропущено
28
13
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
21%
2
15%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
3
23%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
1
4%
4
31%
61-75
8
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Банфилд
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
110
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
65
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
317
118
119
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 17
|27
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|1:0
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|0:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 28
|22
|19.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|20.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|18 - 19
|19
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|8 - 8
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|15.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|17.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|18.
|0:0
|11
|2
|8
|1
|14 - 9
|14
|19.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|20.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|22.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|4 - 8
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5