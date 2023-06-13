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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Институто
1:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
21' Желтая карточка
Juan Franco
1:0
40' Гол
Adrian Martinez
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Franco
Watson
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
9
Adrian
Martinez
11
Santiago
Rodriguez
III
13
Matias
Tagliamonte
33
Gonzalo
Piovi
8
Jonathan
Galvan
35
Santiago
Quiros
34
Мура
Факундо
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
5
Juan
Ignacio
Nardoni
23
Nicolas
Oroz
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Институто
4-4-2
Расинг Авельянеда
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 7 (1) 0.35
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.1
Santiago Rodriguez III 2 0.1
Joaquin Varela 2 0.1
Gaston Lodico 1 (1) 0.05
Roberto Agustin Bochi 1 0.05
Nicolas Linares 1 0.05
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.32
Ауче Габриэль 3 0.16
Ромеро Максимильяно 3 0.16
Gonzalo Piovi 2 0.11
Пильюд Иван 1 0.05
Nicolas Reniero 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Мура Факундо 1 0.05
Gabriel Rojas1 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Jonathan David Gomez 1 0.05
Nicolas Oroz 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 8 0
Мосевич Леонель 6 0
Giuliano Cerato 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Nicolas Linares 4 0
Sebastian Corda 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Exequiel Parmisari 1 1
Juan Franco 2 0
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Ауче Габриэль 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Расинг Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
4
Институто
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

7
9
Институто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Расинг Авельянеда
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
5
33%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Пропущено

25
27
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
16%
6
22%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто 4:1 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто 2:0
Институто - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1

Результаты матчей

Институто
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Институто
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
5
4
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
13
5
4
15
1.5
7
11
2
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 20 7 6 7 22 - 17 27
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Институто
 1:0 20 6 6 8 16 - 25 24
17.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
18.
Расинг Авельянеда
 0:1 19 6 4 9 22 - 28 22
19.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Велес Сарсфилд
 0:0 19 3 10 6 18 - 19 19
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Институто
 1:0 11 4 5 2 8 - 8 17
14.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
15.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
16.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
17.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 4 2 3 12 - 12 14
18.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 8 1 14 - 9 14
19.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
12.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 11 2 4 5 4 - 8 10
15.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 0:1 10 2 2 6 10 - 16 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 1:0 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Габриэль Грасиани сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Adrian Martinez бьет в цель!
  • 36'
    Santiago Quiros уходит с поля. Инсуа Эмилиано выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Juan Franco получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто
Ничья
Расинг Авельянеда
3.30
5.10
3.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Институто 1:0 Расинг Авельянеда онлайн

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Расинг Авельянеда
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