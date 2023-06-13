Тур: 20.
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победа «Расинг»
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Tomas Perez
-
-
55 Santino Vera
-
-
42 Roberto Leon
-
Главный тренер: Fernando Gago
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|7 (1)
|0.35
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.1
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.1
|Joaquin Varela
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.05
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.05
|Nicolas Linares
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.32
|Ауче Габриэль
|3
|0.16
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.16
|Gonzalo Piovi
|2
|0.11
|Пильюд Иван
|1
|0.05
|Nicolas Reniero
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Gabriel Rojas1
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Nicolas Oroz
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|8
|0
|Мосевич Леонель
|6
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Nicolas Linares
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Ауче Габриэль
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Расинг Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
4
Институто
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
7
9
Институто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Расинг Авельянеда
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 5
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
5
33%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Пропущено
25
27
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
16%
6
22%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто 4:1 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто 2:0
Институто - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1
Результаты матчей
Институто
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Институто
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
19
54
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
36
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
135
415
711
217
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 17
|27
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|1:0
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|0:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 28
|22
|19.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|20.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|18 - 19
|19
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|8 - 8
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|15.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|17.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|18.
|0:0
|11
|2
|8
|1
|14 - 9
|14
|19.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|20.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|22.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|4 - 8
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5
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Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победа «Расинг»
-