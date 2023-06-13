Тур: 20.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
19'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Марсело Браво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Thiago NussНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
10 Gaston Veron
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.3%
15.4%
42.3%
11 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.69
0.77
Среднее время на гол
53
117
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.23
0.38
Среднее время на гол
73
234
Всего голов
38
15
Голов в среднем за матч
1.46
0.58
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
156
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.21
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.16
|Walter Bou
|2
|0.11
|Abiel Osorio
|2
|0.11
|Julian Fernandez
|2
|0.11
|Gianluca Prestianni
|2
|0.11
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Christian Ordonez
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|9 (3)
|0.45
|Kevin Mac Allister
|4
|0.2
|Leonardo Heredia
|3
|0.15
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.1
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Редондо Федерико
|1
|0.05
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|3
|2
|Gaston Veron
|4
|1
|Кабрера Хавьер
|4
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Leonardo Heredia
|1
|1
|Редондо Федерико
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
1
Велес Сарсфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
2
15
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
50%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
46
54
37
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
37
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
118
513
613
315
316
117
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|8.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 17
|27
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|1:0
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|0:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 28
|22
|19.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|20.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|18 - 19
|19
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|8 - 8
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|15.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|17.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|18.
|0:0
|11
|2
|8
|1
|14 - 9
|14
|19.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|20.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|22.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|23.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|26.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|4 - 8
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5