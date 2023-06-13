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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 50'
Аргентинос Хуниорс
0'
19' Желтая карточка
Miguel Brizuela

Ход матча

19'
Miguel Brizuela
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.10
3.45
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gaston
Gomez
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
8
Nicolas
Garayalde
42
Gianluca
Prestianni
33
Elias
Cabrera
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
25
Alexis
Arias
I
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
3
Luciano
Sanchez
7
Кабрера
Хавьер
14
Вера
Матиас
8
Alan
Rodriguez3
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Авалос
Габриэль
11
Thiago
Nuss
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.3%
15.4%
42.3%
11 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
0.77

Среднее время на гол

53
117

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.23
0.38

Среднее время на гол

73
234

Всего голов

38
15

Голов в среднем за матч

1.46
0.58

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
156

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.21
Пратто Лукас 3 (1) 0.16
Walter Bou 2 0.11
Abiel Osorio 2 0.11
Julian Fernandez 2 0.11
Gianluca Prestianni 2 0.11
Ортега Франсиско 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Christian Ordonez 0 0
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 9 (3) 0.45
Kevin Mac Allister 4 0.2
Leonardo Heredia 3 0.15
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.1
Rodrigo Cabral 1 0.05
Редондо Федерико 1 0.05
Santiago Gabriel Montiel 1 0.05
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Nicolas Garayalde 2 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Christian Ordonez 1 0
Elias Cabrera 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 5 1
Santiago Gabriel Montiel 3 2
Gaston Veron 4 1
Кабрера Хавьер 4 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Miguel Angel Torren 3 0
Авалос Габриэль 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Leonardo Heredia 1 1
Редондо Федерико 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
1
Велес Сарсфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

2
15
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
50%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
3
6
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
8
5
13
1.5
6
13
3
15
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 20 7 6 7 22 - 17 27
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Институто
 1:0 20 6 6 8 16 - 25 24
17.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
18.
Расинг Авельянеда
 0:1 19 6 4 9 22 - 28 22
19.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Велес Сарсфилд
 0:0 19 3 10 6 18 - 19 19
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Институто
 1:0 11 4 5 2 8 - 8 17
14.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
15.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
16.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
17.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 4 2 3 12 - 12 14
18.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 8 1 14 - 9 14
19.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
12.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 11 2 4 5 4 - 8 10
15.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 0:1 10 2 2 6 10 - 16 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 1:0 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Мигель Брисуэла получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.10
3.45
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Аргентинос Хуниорс онлайн

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