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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Колон
0:0
Первый тайм: 11'
Эстудиантес Ла Плата
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.60
3.70
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
36
Gian
Nardelli
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
4
Augusto
Schott
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
26
Лолло
Лусиано
4
Santiago
Nunez
2
Zaid
Abner
Romero
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
7
Соса
Хосе
Колон
5-3-2
Эстудиантес Ла Плата
4-3-3

История личных встреч

Колон
Эстудиантес Ла Плата

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
3:2
К
2:2
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
3:3
П
1:2
П
2:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:4
ПА
0:1
ПА
1:3
ПА
0:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.45

Среднее время на гол

67
61

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

0.73
1.67

Среднее время на гол

123
54

Всего голов

24
36

Голов в среднем за матч

1.04
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

86
57

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.3
Бенитес Хорхе 2 0.1
Santiago Pierotti 2 0.1
Перласа Бальдомеро 1 0.05
Eric Meza 1 0.05
Juan Alvarez2 1 0.05
Andrew Teuten 1 0.05
Cristian Vega 1 0.05
Joaquin Ibanez III 1 0.05
Rafael Delgado 0 0
Carlos Arrua 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.3
Рольхейсер Бенхамин 3 0.15
Аскасибар Сантьяго 3 0.15
Jorge Rodriguez I 2 0.1
Годой Матиас 2 0.1
Gaston Benedetti 2 0.1
Лолло Лусиано 2 0.1
Leonardo Godoy 1 0.05
Соса Хосе 1 0.05
Каррильо Гидо 1 0.05
Mauro Menzdez 1 0.05
Zaid Abner Romero 1 0.05
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Гольц Паоло 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Leonel Picco 2 0
Carlos Arrua 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Eric Meza 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Аскасибар Сантьяго 5 0
Santiago Nunez 5 0
Лолло Лусиано 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Годой Матиас 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
3
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
15
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
5
45%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

16
26
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
25%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
31%
4
15%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
7
33%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто - Колон 1:0
Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1

Результаты матчей

Колон
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колон
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 20 10 6 4 25 - 16 36
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 0:0 20 9 5 6 17 - 15 32
8.
Дефенса и Хустисия
 0:0 19 8 7 4 23 - 12 31
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Аргентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Расинг Авельянеда
 19 6 5 8 23 - 28 23
17.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 20 5 7 8 16 - 26 22
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 0:0 20 3 12 5 17 - 20 21
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
25.
Велес Сарсфилд
 19 3 9 7 18 - 20 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 0:0 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Институто
 11 3 6 2 8 - 9 15
17.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
23.
Колон
 0:0 11 2 7 2 12 - 12 13
24.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
25.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
26.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 4 4 2 9 - 8 16
4.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 0:0 11 4 2 5 8 - 11 14
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
10.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 0:0 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.60
3.70
3.20
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