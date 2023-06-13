Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
14 Eros Mancuso
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Колон
Эстудиантес Ла Плата
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.45
Среднее время на гол
67
61
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
0.73
1.67
Среднее время на гол
123
54
Всего голов
24
36
Голов в среднем за матч
1.04
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
86
57
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.3
|Бенитес Хорхе
|2
|0.1
|Santiago Pierotti
|2
|0.1
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.05
|Eric Meza
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|1
|0.05
|Andrew Teuten
|1
|0.05
|Cristian Vega
|1
|0.05
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.05
|Rafael Delgado
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.3
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.15
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.15
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.1
|Годой Матиас
|2
|0.1
|Gaston Benedetti
|2
|0.1
|Лолло Лусиано
|2
|0.1
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Соса Хосе
|1
|0.05
|Каррильо Гидо
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Zaid Abner Romero
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
3
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
15
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
11
10
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
5
45%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
6
38%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
3
19%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
16
26
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
4
25%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
31%
4
15%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
7
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто - Колон 1:0
Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1
Результаты матчей
Колон
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колон
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
613
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|0:0
|20
|10
|6
|4
|25 - 16
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|17 - 15
|32
|8.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|23 - 12
|31
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|20
|5
|7
|8
|16 - 26
|22
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|0:0
|20
|3
|12
|5
|17 - 20
|21
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|25.
|19
|3
|9
|7
|18 - 20
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|17.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|22.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|23.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|24.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5