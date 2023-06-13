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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 14'
Бельграно
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Бельграно
5.70
3.60
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
23
Guillermo
Pereira
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
11
Ibrahim
Hesar
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Бельграно
4-4-1-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Бельграно

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
П
0:1
К
1:2
П
1:0
П
3:0
НБ
2:3
НБ
2:0
НБ
1:3
НБ
1:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.2

Среднее время на гол

77
450

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 (3) 0.42
Солари Сантьяго 4 0.21
Gaston Togni 3 0.16
David Barbona 2 0.11
Кардона Томас 2 0.11
Facundo Gutierrez 1 0.05
Gabriel Alanis 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Juan Bautista Miritello 1 0.05
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 11 (2) 0.55
Ulises Sanchez 2 0.1
Bruno Zapelli 1 0.05
Ariel Garcia 1 0.05
Lucas Diarte 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 7 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Facundo Gutierrez 1 2
Nazareno Colombo 4 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Солари Сантьяго 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Rodrigo Bogarin 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 2 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Хара Франко 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
9
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Бельграно
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
5
63%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
11
65%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
2
9%
2
12%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
4
1.5
2
8
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
8
7
11
1.5
5
14
2
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 20 10 6 4 25 - 16 36
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 19 9 6 4 27 - 18 33
7.
Бельграно
 0:0 20 9 5 6 17 - 15 32
8.
Дефенса и Хустисия
 0:0 19 8 7 4 23 - 12 31
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Аргентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
16.
Расинг Авельянеда
 19 6 5 8 23 - 28 23
17.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 20 5 7 8 16 - 26 22
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 0:0 20 3 12 5 17 - 20 21
23.
Унион Санта-Фе
 19 4 7 8 13 - 23 19
24.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
25.
Велес Сарсфилд
 19 3 9 7 18 - 20 18
26.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 0:0 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Институто
 11 3 6 2 8 - 9 15
17.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
23.
Колон
 0:0 11 2 7 2 12 - 12 13
24.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
25.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
26.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 4 4 2 9 - 8 16
4.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 0:0 11 4 2 5 8 - 11 14
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
10.
Ланус
 10 2 5 3 13 - 13 11
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 0:0 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Бельграно
5.70
3.60
5.70
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