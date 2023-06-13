Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бельграно
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.2
Среднее время на гол
77
450
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8 (3)
|0.42
|Солари Сантьяго
|4
|0.21
|Gaston Togni
|3
|0.16
|David Barbona
|2
|0.11
|Кардона Томас
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|11 (2)
|0.55
|Ulises Sanchez
|2
|0.1
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|7
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|2
|Nazareno Colombo
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Солари Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
9
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Бельграно
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
5
63%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
11
65%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
2
9%
2
12%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
37
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
55
44
28
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
118
711
514
216
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|20
|10
|7
|3
|19 - 7
|37
|4.
|0:0
|20
|10
|6
|4
|25 - 16
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|6.
|19
|9
|6
|4
|27 - 18
|33
|7.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|17 - 15
|32
|8.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|23 - 12
|31
|9.
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|15.
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|24
|16.
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|17.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|18.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|19.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|20.
|20
|5
|7
|8
|16 - 26
|22
|21.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|22.
|0:0
|20
|3
|12
|5
|17 - 20
|21
|23.
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|24.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|25.
|19
|3
|9
|7
|18 - 20
|18
|26.
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|8.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|10.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|12.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|13.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|15.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|16.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|17.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|21.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|22.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|23.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|24.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|25.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|26.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5