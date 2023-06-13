Тур: 20.
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолNicolas Fernandez I
58' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
80' Желтая карточкаСолари Сантьяго
2:0
90' ГолJuan Bautista Miritello
90'+6
Ход матча
19'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бельграно
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.2
Среднее время на гол
77
450
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|9 (3)
|0.47
|Солари Сантьяго
|4
|0.21
|Gaston Togni
|3
|0.16
|David Barbona
|2
|0.11
|Кардона Томас
|2
|0.11
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|11 (2)
|0.55
|Ulises Sanchez
|2
|0.1
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|7
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Facundo Gutierrez
|2
|2
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Бельграно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бельграно
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
9
Дефенса и Хустисия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Бельграно
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
6
40%
5
63%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
33%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
25
17
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
11
65%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
3
12%
2
12%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
63
47
36
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
56
44
29
17
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
119
811
515
217
119
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5