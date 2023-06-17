Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаFederico Vera
25' Желтая карточкаБрагьери Диего
35' Желтая карточкаJerome Domina
45' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
1:0
61' ГолImanol Machuca
1:1
69' ГолFranco Troyansky
90' Желтая карточкаПас Николас
90' Желтая карточкаBrian Aguilar
90'+5
Ход матча
16'
25'
35'
61'
69'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Пас
Николас
34
Kevin
Zenon
37
Pablo
Aranda
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ланус
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|3
|0.15
|Mauro Luna Diale
|2
|0.1
|Bryan Castrillon
|2
|0.1
|Enzo Roldan
|1
|0.05
|Jerome Domina
|1
|0.05
|Tomas Gonzalez
|1
|0.05
|Luciano Aued
|1
|0.05
|Yeison Gordillo
|1
|0.05
|Пирис Оскар
|1
|0.05
|Kevin Zenon
|1
|0.05
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|10 (4)
|0.5
|Franco Troyansky
|4
|0.2
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.15
|Franco Orozco
|3
|0.15
|Raul Loaiza
|2
|0.1
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.1
|Jose Maria Canale
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|1
|0.05
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|6
|1
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Federico Vera
|7
|0
|Franco Calderon
|4
|1
|Mauro Luna Diale
|2
|1
|Imanol Machuca
|2
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Пас Николас
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|2
|Luciano Boggio
|4
|2
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Tomas Belmonte
|6
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
10
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
14
Унион Санта-Фе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
8
24
Голы по времени матча
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
4
57%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
0
0%
5
18%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
10
36%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
5
36%
4
14%
61-75
2
14%
3
11%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0
Ланус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Ланус
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
164
218
812
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5