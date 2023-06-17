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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Ланус
0'
16' Желтая карточка
Federico Vera
25' Желтая карточка
Брагьери Диего
35' Желтая карточка
Jerome Domina
45' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
1:0
61' Гол
Imanol Machuca
1:1
69' Гол
Franco Troyansky
90' Желтая карточка
Пас Николас
90' Желтая карточка
Brian Aguilar
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
34
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
7
Mauro
Luna
Diale
39
Imanol
Machuca
30
Jerome
Domina
42
Lucas
Acosta
II
37
Pablo
Aranda
33
Агилар
Фелипе
6
Брагьери
Диего
14
Санчес-Миньо
Хуан
40
Julian
Fernandez
II
5
Tomas
Belmonte
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
11
Franco
Orozco
Унион Санта-Фе
5-4-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ланус

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:2
КДМЭП
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
1:2
П
0:1
П
0:4
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 3 0.15
Mauro Luna Diale 2 0.1
Bryan Castrillon 2 0.1
Enzo Roldan 1 0.05
Jerome Domina 1 0.05
Tomas Gonzalez 1 0.05
Luciano Aued 1 0.05
Yeison Gordillo 1 0.05
Пирис Оскар 1 0.05
Kevin Zenon 1 0.05
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Thiago Vecino 0 0
Daniel Juarez 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 10 (4) 0.5
Franco Troyansky 4 0.2
Де Ла Вега Педро 3 0.15
Franco Orozco 3 0.15
Raul Loaiza 2 0.1
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.1
Jose Maria Canale 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Tomas Belmonte 1 0.05
Matias Esquivel 1 0.05
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 6 1
Корвалан Клаудио 7 0
Federico Vera 7 0
Franco Calderon 4 1
Mauro Luna Diale 2 1
Imanol Machuca 2 1
Luciano Aued 3 0
Enzo Roldan 3 0
Пирис Оскар 2 0
Пас Николас 2 0
Jerome Domina 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Marcos Mosqueira 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 2
Luciano Boggio 4 2
Leandro Diaz III 5 1
Tomas Belmonte 6 0
Jose Maria Canale 3 1
Санчес-Миньо Хуан 3 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Lucas Acosta II 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Franco Orozco 2 0
Juan Caceres 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Frank Kudelka 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
10
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
14
Унион Санта-Фе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
4
57%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
0
0%
5
18%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
10
36%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
5
36%
4
14%
61-75
2
14%
3
11%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0
Ланус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Ланус

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
4
2
18
1.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 20 10 5 5 25 - 17 35
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 19 9 6 4 25 - 12 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Аргентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Химнасия Ла-Плата
 20 7 4 9 17 - 27 25
15.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
17.
Расинг Авельянеда
 19 6 5 8 23 - 28 23
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Институто
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Велес Сарсфилд
 19 3 9 7 18 - 20 18
26.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
16.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
17.
Институто
 11 3 6 2 8 - 9 15
18.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
19.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
23.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
24.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
25.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
26.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Брайан Агилар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Мауро Диале уходит с поля. Mateo Del Blanco выходит вместо него
  • 87'
    Пабло Аранда уходит с поля. Брайан Агилар выходит вместо него
  • 87'
    Матиас Эскивель уходит с поля. Dylan Aquino выходит вместо него
  • 72'
    Федерико Вера уходит с поля. Франциско Герометта выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Франко Ороско уходит с поля. Франко Троянский выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Jeronimo Domina получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Брагьери Диего получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Федерико Вера получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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