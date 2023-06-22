Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолАскасибар Сантьяго
30' Желтая карточкаКампи Гастон
44' Желтая карточкаIvan Leguizamon
44' Желтая карточкаGaston Benedetti
1:1
58' ГолБарейро Адам
82' Желтая карточкаManuel Insurralde
90' Желтая карточкаМарони Гонсало
90' Желтая карточкаRuben Dario Insua
90' Желтая карточкаMauro Menzdez
90' Желтая карточкаJalil Elias
1:1
90' Не забитый пенальтиРольхейсер Бенхамин
90' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаРафа II
90'+11
Ход матча
21'
30'
44'
44'
58'
1:1
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
22
Кампи
Гастон
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
14 Eros Mancuso
-
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.91
Среднее время на гол
97
99
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.29
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.19
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.14
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.1
|Годой Матиас
|2
|0.1
|Gaston Benedetti
|2
|0.1
|Лолло Лусиано
|2
|0.1
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Соса Хосе
|1
|0.05
|Zaid Abner Romero
|1
|0.05
|Каррильо Гидо
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.24
|Барейро Адам
|4 (2)
|0.19
|Jalil Elias
|2
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.1
|Ivan Leguizamon
|2
|0.1
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Бланди Николас
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|6
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|4
|1
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Баталья Аугусто
|4
|0
|Рафа II
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Jalil Elias
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
3
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
10
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Сан-Лоренсо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
71% (15)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
6
35%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
6
75%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
19%
2
11%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
7
26%
7
37%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
6
67%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
7 раз 33%
0:0
6 раз 29%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
29
29
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
615
417
219
219
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|2
|3
|36 - 12
|47
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|20
|9
|6
|5
|25 - 13
|33
|8.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|9.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|7
|5
|8
|25 - 29
|26
|15.
|0:0
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|18.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|19.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|20.
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|21.
|20
|5
|7
|8
|16 - 26
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|20
|4
|6
|10
|15 - 24
|18
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|20
|3
|9
|8
|19 - 22
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|8
|0
|1
|16 - 4
|24
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|8.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|9.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|12.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|14.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|15.
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|19.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|20.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|23.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|24.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|25.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|26.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 4
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5