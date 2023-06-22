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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1:0
21' Гол
Аскасибар Сантьяго
30' Желтая карточка
Кампи Гастон
44' Желтая карточка
Ivan Leguizamon
44' Желтая карточка
Gaston Benedetti
1:1
58' Гол
Барейро Адам
82' Желтая карточка
Manuel Insurralde
90' Желтая карточка
Марони Гонсало
90' Желтая карточка
Ruben Dario Insua
90' Желтая карточка
Mauro Menzdez
90' Желтая карточка
Jalil Elias
1:1
90' Не забитый пенальти
Рольхейсер Бенхамин
90' Желтая карточка
Каррильо Гидо
90' Желтая карточка
Рафа II
90'+11
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
10
Рольхейсер
Бенхамин
7
Соса
Хосе
17
Боселли
Мауро
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
22
Кампи
Гастон
3
Карлос
Санчес
5
Jalil
Elias
41
Ivan
Leguizamon
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
0:2
КДМЗ5
0:0
КДМЗ5
2:0
С
1:1
С
1:1
К
1:3
С
1:3
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
0:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.91

Среднее время на гол

97
99

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.29
Аскасибар Сантьяго 4 0.19
Рольхейсер Бенхамин 3 0.14
Jorge Rodriguez I 2 0.1
Годой Матиас 2 0.1
Gaston Benedetti 2 0.1
Лолло Лусиано 2 0.1
Leonardo Godoy 1 0.05
Соса Хосе 1 0.05
Zaid Abner Romero 1 0.05
Каррильо Гидо 1 0.05
Mauro Menzdez 1 0.05
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.24
Барейро Адам 4 (2) 0.19
Jalil Elias 2 0.1
Cristian Nahuel Barrios 2 0.1
Ivan Leguizamon 2 0.1
Federico Gattoni 1 0.05
Бланди Николас 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Gaston Hernandez 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Марони Гонсало 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Аскасибар Сантьяго 5 0
Santiago Nunez 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Gaston Benedetti 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Годой Матиас 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 6 0
Cristian Nahuel Barrios 4 1
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Баталья Аугусто 4 0
Рафа II 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Jalil Elias 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Кампи Гастон 2 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Agustin Martegani 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Ruben Dario Insua 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
3
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
10
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Сан-Лоренсо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
71% (15)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
6
35%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
6
75%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
19%
2
11%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
7
26%
7
37%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
22%
6
32%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
6
67%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
7 раз 33%
0:0
6 раз 29%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
4
17
2
19
2.5
2
19
1
20
3.5
1
20
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 20 15 2 3 36 - 12 47
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Расинг Авельянеда
 20 7 5 8 25 - 29 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 21 6 7 8 16 - 21 25
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Институто Кордоба
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 20 3 9 8 19 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ривер Плейт
 9 8 0 1 16 - 4 24
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 13 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
18.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 11 4 2 5 7 - 8 14
20.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
23.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
24.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
25.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
26.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
22.
Институто Кордоба
 9 2 1 6 8 - 17 7
23.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 9 1 2 6 5 - 12 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    100'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    Каррильо Гидо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    99'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Рольхейсер Бенхамин пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    99'
    Джалил Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    99'
    Mauro Mendez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    96'
    Ruben Dario Insua получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Леонардо Годой уходит с поля. Эрос Манкузо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Ivan Leguizamon получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Кампи Гастон получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Zaid Abner Romero сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Аскасибар Сантьяго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо онлайн

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