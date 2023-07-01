Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаJoaquin Pombo
58' Желтая карточкаGonzalo Muscia
76' Желтая карточкаLucas Souto
1:0
77' ГолSantiago Castro
90'+5
Ход матча
54'
58'
76'
77'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «Велеса»
-
21
Мендез
Начо
19
Abiel
Osorio
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Walter BouПолузащитник
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Марсело Браво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
-
-
-
16 Tomas Sives
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.07
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
63
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.18
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.14
|Julian Fernandez
|3
|0.14
|Walter Bou
|2
|0.09
|Abiel Osorio
|2
|0.09
|Gianluca Prestianni
|2
|0.09
|Elias Cabrera
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Santiago Castro
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.18
|Леал Луиш
|3
|0.14
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.09
|Tiago Banega
|1
|0.05
|Facundo Pons
|1
|0.05
|Спорле Адриан
|1
|0.05
|Joaquin Pombo
|1
|0.05
|Flabian Londono
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|6
|1
|Lucas Souto
|7
|0
|Facundo Pons
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Santiago Toloza
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Brian Guzman
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Gonzalo Muscia
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал Саранди
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
3
Велес Сарсфилд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Арсенал Саранди
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
2
7
Велес Сарсфилд
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Арсенал Саранди
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
0
0%
2
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
5
38%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
23
30
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
2
9%
5
17%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
5
22%
8
27%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
4
17%
1
3%
61-75
7
30%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
48
46
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
48
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
1012
517
517
319
121
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 9
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7