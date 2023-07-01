  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
54' Желтая карточка
Joaquin Pombo
58' Желтая карточка
Gonzalo Muscia
76' Желтая карточка
Lucas Souto
1:0
77' Гол
Santiago Castro
90'+5
22
Леонардо
Буриан
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
23
Patricio
Pernicone
31
Гомес
Валентин
32
Christian
Ordonez
5
Ортега
Франсиско
21
Мендез
Начо
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
42
Gianluca
Prestianni
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
4
Lucas
Souto
5
Спорле
Адриан
28
Пенья
Фелипе
18
Gonzalo
Muscia
22
Brian
Guzman
36
Flabian
Londono
27
Lucas
Brochero
Велес Сарсфилд
4-4-2
Арсенал Саранди
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
0:0
ЛП
0:0
С
0:4
С
1:1
П
2:1
П
1:0
П
2:1
П
2:1
П
1:3
С
1:0
П
0:0
П
2:2
П
1:5

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.07
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
63

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.18
Пратто Лукас 3 (1) 0.14
Julian Fernandez 3 0.14
Walter Bou 2 0.09
Abiel Osorio 2 0.09
Gianluca Prestianni 2 0.09
Elias Cabrera 1 0.05
Ортега Франсиско 1 0.05
Santiago Castro 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.18
Леал Луиш 3 0.14
Brian Guzman 2 (1) 0.09
Tiago Banega 1 0.05
Facundo Pons 1 0.05
Спорле Адриан 1 0.05
Joaquin Pombo 1 0.05
Flabian Londono 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Elias Cabrera 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 6 1
Lucas Souto 7 0
Facundo Pons 6 0
Спорле Адриан 4 1
Santiago Toloza 5 0
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Brian Guzman 2 0
Tiago Banega 2 0
Gonzalo Muscia 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал Саранди
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
3
Велес Сарсфилд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Арсенал Саранди
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

2
7
Велес Сарсфилд
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Арсенал Саранди
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
0
0%
2
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
5
38%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
2
9%
5
17%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
5
22%
8
27%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
4
17%
1
3%
61-75
7
30%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1
Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
4
6
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
8
1
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
10
12
5
17
1.5
5
17
3
19
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
4.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 21 9 8 4 30 - 24 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
22.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
23.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
9.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
19.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
20.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
21.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
22.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
24.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 9
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Сентурион Максимилиано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     