Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаFrancisco Perruzzi
28' Желтая карточкаKevin Ortiz
45' Желтая карточкаFacundo Mallo
1:0
50' ГолMalcom Braida
54' Желтая карточкаБарейро Адам
90'+7
Ход матча
28'
45'
50'
1:0
54'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
-
49 Diego Perea
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
1.82
0.63
Среднее время на гол
49
144
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
61
100
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.23
|Барейро Адам
|4 (2)
|0.18
|Jalil Elias
|2
|0.09
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.09
|Ivan Leguizamon
|2
|0.09
|Malcom Braida
|1
|0.05
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Бланди Николас
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Марони Гонсало
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|8 (1)
|0.36
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.18
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.18
|Кампас Хаминтон
|3
|0.14
|Jhonatan Candia
|2
|0.09
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.09
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.09
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Francis Mac Allister
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Инфантино Джино
|1
|0.05
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|7
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|4
|1
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Баталья Аугусто
|4
|0
|Рафа II
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Jalil Elias
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|10
|1
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Facundo Mallo
|8
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
6
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
22
Сан-Лоренсо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (5)
73% (16)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Росарио Сентраль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
28
Голы по времени матча
Забито
11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
1
17
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 7
1
100%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
7
32%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
4
18%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
2
25%
1-15
6
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
20
30
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
10%
6
20%
1-15
1
5%
8
27%
16-30
2
10%
1
3%
31-45
8
40%
6
20%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Пропущено
9
25
8 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
22%
5
20%
1-15
6
67%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
11%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
6 раз 50%
0:0
4 раза 33%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
8 раз 36%
0:0
6 раз 27%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
210
65
111
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
166
418
913
220
319
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|3.
|21
|12
|4
|5
|36 - 19
|40
|4.
|22
|11
|7
|4
|31 - 20
|40
|5.
|1:1
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|6.
|22
|9
|8
|5
|30 - 25
|35
|7.
|21
|10
|4
|7
|20 - 18
|34
|8.
|21
|9
|6
|6
|26 - 16
|33
|9.
|21
|9
|5
|7
|26 - 18
|32
|10.
|21
|9
|5
|7
|27 - 23
|32
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|22
|8
|5
|9
|23 - 25
|29
|13.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|14.
|21
|7
|7
|7
|22 - 18
|28
|15.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|16.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|17.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|18.
|1:1
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|20.
|21
|4
|12
|5
|19 - 21
|24
|21.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|22.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|23.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|24.
|21
|4
|9
|8
|20 - 26
|21
|25.
|22
|4
|9
|9
|21 - 24
|21
|26.
|21
|4
|7
|10
|16 - 25
|19
|27.
|21
|4
|6
|11
|14 - 29
|18
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|2.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|3.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|4.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|7.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|8.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|9.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|10.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|11.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|12.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|13.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|14.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|18.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|19.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|20.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|21.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|22.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|23.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|24.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|25.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7