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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Сан-Лоренсо
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
18' Желтая карточка
Francisco Perruzzi
28' Желтая карточка
Kevin Ortiz
45' Желтая карточка
Facundo Mallo
1:0
50' Гол
Malcom Braida
54' Желтая карточка
Барейро Адам
90'+7
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
3
Карлос
Санчес
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
50
Francisco
Perruzzi
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Броун
Хорхе
6
Комар
Хуан
15
Facundo
Mallo
31
Facundo
Aguero
4
Damian
Alberto
Martinez
45
Kevin
Ortiz
5
Francis
Mac
Allister
16
Alan
Rodriguez2
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
Сан-Лоренсо
3-4-3
Росарио Сентраль
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КС
1:2
КС
2:0
ЛП
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:0
П
2:1
П
2:1
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:1
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

1.82
0.63

Среднее время на гол

49
144

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

61
100

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.23
Барейро Адам 4 (2) 0.18
Jalil Elias 2 0.09
Cristian Nahuel Barrios 2 0.09
Ivan Leguizamon 2 0.09
Malcom Braida 1 0.05
Federico Gattoni 1 0.05
Бланди Николас 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Gaston Hernandez 1 0.05
Марони Гонсало 0 0
Agustin Martegani 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 8 (1) 0.36
Victor Malcorra 4 (2) 0.18
Laurtaro Giaccone 4 0.18
Кампас Хаминтон 3 0.14
Jhonatan Candia 2 0.09
Damian Alberto Martinez 2 0.09
Carlos Quintana 2 (1) 0.09
Alan Rodriguez2 1 0.05
Francis Mac Allister 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Инфантино Джино 1 0.05
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 7 0
Cristian Nahuel Barrios 4 1
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Баталья Аугусто 4 0
Рафа II 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Jalil Elias 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Кампи Гастон 2 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Agustin Martegani 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Ruben Dario Insua 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 10 1
Damian Alberto Martinez 7 1
Facundo Mallo 8 0
Francis Mac Allister 5 0
Carlos Quintana 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
6
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
22
Сан-Лоренсо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (5)
73% (16)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Росарио Сентраль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

8
28

Голы по времени матча

Забито

11
8
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

1
17
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 7
1
100%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
7
32%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
2
25%
1-15
6
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

20
30
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
10%
6
20%
1-15
1
5%
8
27%
16-30
2
10%
1
3%
31-45
8
40%
6
20%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Пропущено

9
25
8 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
22%
5
20%
1-15
6
67%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
11%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
6 раз 50%
0:0
4 раза 33%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
8 раз 36%
0:0
6 раз 27%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
6
5
1
11
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
3
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
16
6
4
18
1.5
9
13
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
3.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
4.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 22 10 7 5 27 - 19 37
6.
Росарио Сентраль
 22 9 8 5 30 - 25 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
22.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
23.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
2.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
3.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
4.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 12 6 4 2 18 - 10 22
7.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
9.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
19.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
20.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
21.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
22.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 4 2 5 7 - 8 14
24.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
21.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Facundo Mallo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Kevin Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Francisco Perruzzi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 1:0 Росарио Сентраль онлайн

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