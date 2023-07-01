Тур: 22.
2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолCarlos Martin Arce
22' Желтая карточкаFrancisco Alvarez1
29' Желтая карточкаПалавесино Агустин
55' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
2:0
57' ГолMauro Peinipil
2:1
63' ГолБорха Мигель
71' Желтая карточкаBrian Calderara
71' Желтая карточкаСолари Пабло
90'+5
Ход матча
18'
1:0
57'
2:0
63'
2:1
71'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
22 Guido Villar
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Барракас Сентраль
Ривер Плейт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.23
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.18
|Facundo Mater
|3
|0.14
|Francisco Alvarez1
|3
|0.14
|Carlos Martin Arce
|2
|0.09
|Brian Calderara
|1
|0.05
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Nicolas Capraro
|1
|0.05
|Franco Farias
|1
|0.05
|Mauro Peinipil
|1
|0.05
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|9 (3)
|0.41
|Фернандес Игнасио
|5
|0.23
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.23
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.18
|Солари Пабло
|3
|0.14
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.09
|Парадела Хосе
|2
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|5
|2
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Juan Diaz4
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Ривер Плейт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
5
Барракас Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
8
18
Барракас Сентраль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Ривер Плейт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
14% (3)
45% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
23%
3
15%
1-15
5
38%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
2
40%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
2
12%
1
20%
76-90
Забито
23
39
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
6
26%
6
15%
1-15
5
22%
7
18%
16-30
0
0%
2
5%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
4
17%
12
31%
76-90
Пропущено
27
16
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
11%
3
19%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
7
26%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
2
7%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
64
111
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
66
19
210
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
517
1210
220
517
121
121
121
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 9
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 7