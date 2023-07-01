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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Барракас Сентраль
2:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
18' Гол
Carlos Martin Arce
22' Желтая карточка
Francisco Alvarez1
29' Желтая карточка
Палавесино Агустин
55' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
2:0
57' Гол
Mauro Peinipil
2:1
63' Гол
Борха Мигель
71' Желтая карточка
Brian Calderara
71' Желтая карточка
Солари Пабло
90'+5
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
5
Rodrigo
Herrera
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
4
Майдана
Джонатан
13
Диас
Энцо
Эрнан
15
Эррера
Марсело
II
30
Гомес
Элиас
8
Палавесино
Агустин
22
Краневиттер
Матиас
26
Парадела
Хосе
9
Борха
Мигель
25
Рондон
Саломон
Барракас Сентраль
4-5-1
Ривер Плейт
5-3-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
К
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.23
Ivan Tapia 4 (3) 0.18
Facundo Mater 3 0.14
Francisco Alvarez1 3 0.14
Carlos Martin Arce 2 0.09
Brian Calderara 1 0.05
Alexis Dominguez 1 0.05
Nicolas Capraro 1 0.05
Franco Farias 1 0.05
Mauro Peinipil 1 0.05
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 9 (3) 0.41
Фернандес Игнасио 5 0.23
Борха Мигель 5 (2) 0.23
Барко Эсекьель 4 (3) 0.18
Солари Пабло 3 0.14
Рондон Саломон 3 (1) 0.14
Суарес Матиас 2 0.09
Парадела Хосе 2 0.09
Де ла Крус Николас 2 0.09
Альендро Родриго 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Палавесино Агустин 1 0.05
Рохас Роберт 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 5 2
Carlos Martin Arce 6 0
Ivan Tapia 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Juan Diaz4 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Brian Calderara 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Francisco Alvarez1 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Ривер Плейт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5
Барракас Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

8
18
Барракас Сентраль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Ривер Плейт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
14% (3)
45% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

13
23

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
23%
3
15%
1-15
5
38%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
2
40%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Забито

23
39
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
6
26%
6
15%
1-15
5
22%
7
18%
16-30
0
0%
2
5%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
4
17%
12
31%
76-90

Пропущено

27
16
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
11%
3
19%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
7
26%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
2
7%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
4
1
11
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
6
1
9
2.5
2
10
1
9
3.5
1
11
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
5
17
1.5
12
10
2
20
2.5
5
17
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
4.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 21 9 8 4 30 - 24 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
18.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
22.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
23.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Велес Сарсфилд
 22 4 9 9 21 - 24 21
26.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
27.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
9.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
14.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
15.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
19.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
20.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
21.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
22.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
24.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 9
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Палавесино Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Francisco Alvarez получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Ivan Tapia сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Carlos Martin Arce бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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