Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет)

03.06.2019

Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:3

30.05.2019

Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:2

27.05.2019

Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:2

24.05.2019

Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет)

3:1

11.06.2017

Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:0

08.06.2017

Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет)

1:1

04.06.2017

Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

2:2

31.05.2017

Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет)

1:0

27.05.2017

Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет)

0:0

24.05.2017

Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет)

2:0

21.05.2017

Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:1

11.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:0

06.06.2015

Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

1:1

03.06.2015

Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

2:1

31.05.2015

Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет)

1:0

31.03.2015

Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

3:0