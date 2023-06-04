0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
21'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Луна ДиегоПолузащитник
-
16 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Борто АлексВратарь
- Защитник
-
15 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Арбьо ХосеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сири НиколасНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Густаво
История личных встреч
США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
США (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауэлл Кейд
|3
|0.6
|Гомес Джонатан
|1
|0.2
|Луна Диего
|1
|0.2
|Че Джастин
|1
|0.2
|Уили Калеб
|1
|0.2
|Цакирис Нико
|1
|0.2
|Пукштас Рокас
|1
|0.2
|Вольфф Оуэн
|1
|0.2
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Андерсон
|2
|0.4
|Абальдо Матиас
|2
|0.4
|Гонзалез Франко
|2 (1)
|0.4
|Феррари Андрес
|1
|0.2
|Маттурро Алан
|1
|0.2
Карточки
США (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|0
|1
Результаты матчей
США (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
США (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уругвай (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
3
США (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уругвай (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
4
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
США (до 20 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0
США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:0 США (до 20 лет) - Nicaragua U20 5:0 США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет) 3:0 Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:2 США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет) 10:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 4:0 США (до 20 лет) - Suriname U20 7:0
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0
Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 3:0
Результаты матчей
США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— Израиль (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
— Южная Корея (до 20 лет)
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|6
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет)
Исход игры
США (до 20 лет)
48.6% (51)
Ничья
16.2% (17)
Уругвай (до 20 лет)
35.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (60)
Меньше
41.18% (42)
Обе команды забьют
Да
73.53% (75)
Нет
26.47% (27)
Популярный счёт
2:1 США (до 20 лет)
34.3% (36)
1:2 Уругвай (до 20 лет)
17.1% (18)
1:1 Ничья
14.3% (15)
0:1 Уругвай (до 20 лет)
10.5% (11)
1:0 США (до 20 лет)
8.6% (9)
2:0 США (до 20 лет)
4.8% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Уругвай (до 20 лет)
1.9% (2)
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