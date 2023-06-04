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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

США (до 20 лет)
0:1
Первый тайм: 43'
Уругвай (до 20 лет)
0'
0:1
21' Гол
Дуарте Андерсон

Ход матча

21'
0:1
Дуарте Андерсон
Прогнозы 106
США (до 20 лет) 48.1% (51)
X 16% (17)
Уругвай (до 20 лет) 35.8% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США (до 20 лет)
Ничья
Уругвай (до 20 лет)
5.50
3.40
2.90
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Уругвай (до 20 лет)

История личных встреч

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

США (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауэлл Кейд 3 0.6
Гомес Джонатан 1 0.2
Луна Диего 1 0.2
Че Джастин 1 0.2
Уили Калеб 1 0.2
Цакирис Нико 1 0.2
Пукштас Рокас 1 0.2
Вольфф Оуэн 1 0.2
Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Андерсон 2 0.4
Абальдо Матиас 2 0.4
Гонзалез Франко 2 (1) 0.4
Феррари Андрес 1 0.2
Маттурро Алан 1 0.2

Карточки

США (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уругвай (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 0 1

Результаты матчей

США (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
США (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уругвай (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
США (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уругвай (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
4
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

США (до 20 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0
США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:0 США (до 20 лет) - Nicaragua U20 5:0 США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет) 3:0 Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:2 США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет) 10:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 4:0 США (до 20 лет) - Suriname U20 7:0
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0
Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 3:0

Результаты матчей

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
Израиль (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 6
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    42'
    Андерсон Дуарте цеплял заброс и пробовал выходить один на один, но пребывал во "вне игры" полузащитник сборной Уругвая.
  • 40'
    Едва не начудили около своей штрафной американцы, где Брэндан Крэйг делал скидку назад на Габриела Слонину, но всё обошлось здесь для сборной США.
  • 39'
    Майкл Холлидей с правого фланга загонял мяч в штрафную площадь уругвайцев, где ничего привлекательного не удалось создать "звёздно-полосатым".
  • 38'
    Фабрисио Диас с правого полуфланга с приличной дистанции наносил удар по чужим воротам, и мяч проследовал по газону значительно левее створа.
  • Угловой
    37'
    Оуэн Вольфф не добился ничего интересного в атаке справа от ворот сборной Уругвая, но хотя бы угловой должен был зарабатывать футболист сборной США, у которого здорово из-под ног выбили мяч в подкате.
  • Фол, нарушение
    36'
    Франко Гонзалес сам стремился вперёд в левую часть чужой штрафной площади и в итоге нарушил правила, когда полез в дриблинг.
  • 35'
    Франко Гонзалез на левом фланге своей половины поля выбил мяч коротко в аут, чтобы помешать осуществить проход Кейду Кауэллу.
  • 34'
    Хуан Сантос на левом фланге в атаке попал в окружение двух оппонентов и уже не смог доставить мяч в центр чужой штрафной площади, и вскоре заработали аут номинальные хозяева поля.
  • 33'
    А теперь неудачно отражает Габриел Слонина дальний удар Андерсона Дуарте, перед собой, и хорошо для американцев, что на подборе не оказалось никого из уругвайцев.
  • 32'
    Родриго Чагас простреливал с левого полуфланга за пределы поля, поэтому Габриелу Слонине можно было не трогать этот мяч.
  • 31'
    Да, и это же был первый гол, пропущенный "звёздно-полосатыми" на молодёжном мундиале. До этого держали свои ворота на замке американцы.
  • 30'
    Кстати, если говорим про сборную США, можно кое-что отметить и про клубный соккер. "Интер Майами", пишут, сделал официальное предложение Лионелю Месси о подписании контракта этим летом.
  • 29'
    Матео Понте пробивал дальним низовым ударом по воротам сборной США, и прошёл мяч правее рамки створа Габриела Слонины.
  • 28'
    В данный момент Уругвай всем составом находится на своей половине поля, а американцы не знают, как им развивать позиционную атаку, поэтому легко теряют мяч.
  • Угловой
    27'
    Угловой у сборной Уругвая на правом фланге. Подача к линии вратарской, и наносится неопасный удар со второго этажа выше створа.
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      Хуан Сантос дал небольшой сбой на левом фланге в атаке, где не смог спасти мяч от ухода в аут, но довольно скоро владение вернулось к уругвайцам.
    • 25'
      Сборная Уругвая лучше сейчас смотрится на поле. Команда из Южной Америки почти всё время атакует и уже ведёт в счёте.
    • 24'
      "Звёздно-полосатые" не являются законодателями мод в соккере, как он у них называется, но и на взрослом уровне частенько в плей-офф на мундиалях проходят.
    • Фол, нарушение
      23'
      Оуэн Вольфф с нарушением подкатывается в середине поля, это фол в отношении Алана Маттурро.
    • 22'
      Мгновенно сборная США не может ответить на пропущенный гол, нужно американцам настраивать себе атакующую игру.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Андерсон Дуарте!
      Сантос прошёл по левому полуфлангу, получив мяч Дуарте, и покатил в центр на него же, а тот переправил мяч в сетку коряво, но результативно. Разорвалась оборона американской сборной и пропустила гол.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кейд Кауэлл немножко сфолил в единоборстве с оппонентом на левом фланге в центральной трети поля, когда принимал диагональ от партнёра.
    • Травма, повреждение
      19'
      Защитнику сборной США Джоуша Виндеру потребовалась помощь медицинской бригады.
    • Фол, нарушение
      18'
      Габриел Слонина сыграл на выходе после подачи уругвайцев со штрафного, и прозвучал свисток главного арбитра, возвестивший о нарушении правил в атаке.
    • Фол, нарушение
      17'
      Майкл Холлидей мелко нарушил правила на одном из флангов в середине поля, и готовится теперь штрафной удар у сборной Уругвая.
    • 16'
      Вратарь номинальных гостей сейчас гуляет в правой половине своей штрафной площади - а что случилось бы, если бы защитник уругвайцев потерял мяч под прессингом.
    • 15'
      Пока трудно отдать по игре кому-то предпочтение. Нужно будет брать более длительный отрезок для соответствующей оценки.
    • Офсайд
      14'
      Алан Маттурро из офсайда прострелил с левой стороны, опять-таки, в руки Габриела Слонины, а до этого вратарь сборной США отражал полуудар-полупрострел из примерно той же зоны.
    • 13'
      Дуарте Андерсон не смог подцепить мяч, когда была оформлена на него закидушка с левого края, поэтому сферу забрал в свои перчатки Габриел Слонина.
    • 12'
      Калеб Уили с левого полуфланга пытался то ли пробить по воротам, то ли прострелить, и мяч оказался в руках Рендалла Родригеза.
    • 10'
      Практически не было ещё опасных моментов, не считая несостоявшегося удара Холлидея в конце первой - в начале второй минуты.
    • 9'
      Команда Соединённых Штатов Америки ещё не пропускала на этом турнире. Что ж, посмотрим, какая судьба её ждёт в текущем матче.
    • 8'
      Замельчила сборная США на левом фланге в середине поля и не справилась с контролем быстро задвигавшегося мяча, упустила его в аут.
    • 7'
      В очередной раз констатируем, что недостаточно качественное состояние полей на молодёжном чемпионате мира в Аргентине.
    • 6'
      Сборная США играет в полностью белой форме, тогда как у сборной Уругвая голубо-чёрная расцветка.
    • Офсайд
      5'
      Офсайд фиксируется на правом фланге у команды Уругвая у Андерсона Дуарте.
    • 4'
      Джастин Че отвечает примерно таким же выстрелом - из-за пределов штрафной площади игрок США направляет мяч гораздо выше створа.
    • 4'
      Родриго Чагас в конце концов завершил послесловие углового сборной Уругвая неточным дальним ударом с левого полуфланга.
    • Угловой
      3'
      Фабрисио Диас навешивает с углового с левого фланга, и выбивают мяч из своей штрафной просто американцы, а на подборе оказываются латианомериканцы.
    • Опасный момент
      2'
      Калеб Уили с левого фланга забрасывал мяч к дальней штанге, где едва не удалось Майклу Холдлидею переправить игровой снаряд в ворота южноамериканской сборной. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола на очередной текстовой онлайн-трансляции! В одном из четвертьфиналов на чемпионате мира среди молодёжи до 20 лет между собой сойдутся сборные США и Уругвая. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.3% пользователей.
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    Прогнозы 106
    США (до 20 лет) 48.1% (51)
    X 16% (17)
    Уругвай (до 20 лет) 35.8% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США (до 20 лет)
    Ничья
    Уругвай (до 20 лет)
    5.50
    3.40
    2.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч США (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет)

    Исход игры
    США (до 20 лет)
    48.6% (51)
    Ничья
    16.2% (17)
    Уругвай (до 20 лет)
    35.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (60)
    Меньше
    41.18% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (75)
    Нет
    26.47% (27)
    Популярный счёт
    2:1 США (до 20 лет)
    34.3% (36)
    1:2 Уругвай (до 20 лет)
    17.1% (18)
    1:1 Ничья
    14.3% (15)
    0:1 Уругвай (до 20 лет)
    10.5% (11)
    1:0 США (до 20 лет)
    8.6% (9)
    2:0 США (до 20 лет)
    4.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:2 Уругвай (до 20 лет)
    1.9% (2)
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    Уругвай (до 20 лет)
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