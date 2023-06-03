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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

США (до 20 лет)
 
Позже
Уругвай (до 20 лет)
Прогнозы 5
США (до 20 лет) 40% (2)
X 40% (2)
Уругвай (до 20 лет) 20% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
США (до 20 лет)
Ничья
Уругвай (до 20 лет)
2.60
3.50
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

США (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауэлл Кейд 3 0.75
Гомес Джонатан 1 0.25
Луна Диего 1 0.25
Че Джастин 1 0.25
Уили Калеб 1 0.25
Цакирис Нико 1 0.25
Пукштас Рокас 1 0.25
Вольфф Оуэн 1 0.25
Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абальдо Матиас 2 0.5
Гонзалез Франко 2 (1) 0.5
Дуарте Андерсон 1 0.25
Феррари Андрес 1 0.25
Маттурро Алан 1 0.25

Карточки

США (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уругвай (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 0 1

Результаты матчей

США (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
США (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уругвай (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
США (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уругвай (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
4
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

США (до 20 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0
США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:0 США (до 20 лет) - Nicaragua U20 5:0 США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет) 3:0 Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:2 США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет) 10:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 4:0 США (до 20 лет) - Suriname U20 7:0
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0
Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 3:0

Результаты матчей

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 5
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 1 день 10 часов 49 минут.



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  • 2 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 5
    США (до 20 лет) 40% (2)
    X 40% (2)
    Уругвай (до 20 лет) 20% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США (до 20 лет)
    Ничья
    Уругвай (до 20 лет)
    2.60
    3.50
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

    Исход игры
    США (до 20 лет)
    40% (2)
    Ничья
    40% (2)
    Уругвай (до 20 лет)
    20% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (2)
    2:1 США (до 20 лет)
    40% (2)
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    Уругвай (до 20 лет)
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