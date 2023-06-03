США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет)

США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет)

США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

03.07.2022

США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет)

6:0

01.07.2022

США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет)

3:0

28.06.2022

США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет)

2:0

25.06.2022

США (до 20 лет) - Nicaragua U20

5:0

22.06.2022

США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет)

3:0

20.06.2022

Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет)

2:2

18.06.2022

США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет)

10:0

08.06.2019

США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:2

04.06.2019

Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет)

2:3

30.05.2019

США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет)

1:0

27.05.2019

США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет)

2:0

24.05.2019

Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет)

2:1

21.11.2018

США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет)

2:0

19.11.2018

Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет)

0:1

16.11.2018

США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет)

4:0

09.11.2018

США (до 20 лет) - Suriname U20

7:0