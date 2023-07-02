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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Куяба
1:0
Второй тайм: 67'
Сантос
0'
34' Желтая карточка
Gabriel Inocencio
1:0
53' Гол
Дейверсон Силва
61' Желтая карточка
Мессиас
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Аллисон
20
Рикельме
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
10
Pablo
Cepellini
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
99
Иури
Фрейтас
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
12
Gabriel
Inocencio
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
97
Luan
Dias
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
Куяба
4-3-3
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Куяба
Сантос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 3 0.23
Marllon 1 0.08
Fernando Sobral 1 0.08
Matheusinho 1 0.08
Роналд 1 0.08
Raniele 1 0.08
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Рикельме 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 3 0.23
Deivid de Souza 2 0.15
Angelo Borges 2 0.15
Лима Лукас III 1 0.08
Леонардо Маркос 1 (1) 0.08
Габриэль Эдуардо 1 0.08
Rodrigo Fernandez2 1 0.08
Сотельдо Йеферсон 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Филипе Аугусто 2 1
Antonio Oliveira 2 1
Patric Calmon 2 1
Marllon 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Raniele 3 0
Pablo Cepellini 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 5 0
Rodrigo Fernandez2 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Luan Dias 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Joaquim 1 0
Lucas Pires 1 0
Lucas Braga 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сантос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
7
Куяба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сантос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
5
29%
29%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1
Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3
Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0

Результаты матчей

Куяба
Сантос

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Куяба
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
10.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Куяба
 1:0 13 4 3 6 10 - 16 15
14.
Сантос
 0:1 13 3 4 6 11 - 14 13
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 13 2 3 8 11 - 22 9
19.
Америка Минейро
 13 2 3 8 15 - 29 9
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Атлетико Минейро
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Сантос
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 1:0 6 1 2 3 4 - 9 5
19.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
20.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 1:0 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
5.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сантос
 0:1 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 6 0 2 4 7 - 15 2
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Gabriel Inocencio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Сантос
3.00
6.40
4.46
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Где смотреть матч Куяба 1:0 Сантос онлайн

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Куяба
Сантос
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