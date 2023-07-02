Тур: 13.
Ход матча
53'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
34
Аллисон
20
Рикельме
14
Raniele
99
Иури
Фрейтас
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
97
Luan
Dias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
82 Pablinho
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
97 Luan DiasПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
40 КадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ed Carlos
-
-
30 Lucas Braga
-
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Куяба
Сантос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|3
|0.23
|Marllon
|1
|0.08
|Fernando Sobral
|1
|0.08
|Matheusinho
|1
|0.08
|Роналд
|1
|0.08
|Raniele
|1
|0.08
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
|Рикельме
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|3
|0.23
|Deivid de Souza
|2
|0.15
|Angelo Borges
|2
|0.15
|Лима Лукас III
|1
|0.08
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.08
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.08
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.08
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Antonio Oliveira
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|5
|0
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сантос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
7
Куяба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сантос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
5
29%
29%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1
Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3
Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0
Результаты матчей
Куяба
Сантос
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 16
|15
|14.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|19.
|13
|2
|3
|8
|15 - 29
|9
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5