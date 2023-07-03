Тур: 13.
0'
34' Желтая карточкаGabriel Inocencio
1:0
53' ГолДейверсон Силва
61' Желтая карточкаМессиас
2:0
75' ГолДенилсон Невес
3:0
86' ГолРикельме
90'+7
Ход матча
53'
61'
69'
75'
75'
86'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
34
Аллисон
20
Рикельме
14
Raniele
99
Иури
Фрейтас
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
97
Luan
Dias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
82 Pablinho
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
97 Luan DiasПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
40 КадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ed Carlos
-
-
30 Lucas Braga
-
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Куяба
Сантос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|4
|0.31
|Marllon
|1
|0.08
|Fernando Sobral
|1
|0.08
|Рикельме
|1
|0.08
|Денилсон Невес
|1
|0.08
|Matheusinho
|1
|0.08
|Роналд
|1
|0.08
|Raniele
|1
|0.08
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|3
|0.23
|Deivid de Souza
|2
|0.15
|Angelo Borges
|2
|0.15
|Лима Лукас III
|1
|0.08
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.08
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.08
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.08
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Antonio Oliveira
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|5
|0
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Мессиас
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сантос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
7
Куяба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сантос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1
Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3
Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0
Результаты матчей
Куяба
Сантос
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
211
310
112
211
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5