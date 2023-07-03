Тур: 3. Стадион: Bank of America Stadium.
Ход матча
20'
0:1
42'
1:1
46'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Maylon
Nunez
19
Omar
Elvir
20
Флорес
Дейби
18
Сент
Карл
11
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Maylon NunezЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Omar ElvirЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Солани Эдвин
-
21 Alexy Vega
-
Главный тренер: Diego Vasquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сеанс СтивенЗащитник
- Полузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Жан ДжейроНападающий
-
16 Прюнье МондиНападающий
-
Главный тренер: Кальдерон Габриэль
История личных встреч
Гондурас
Гаити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Гондурас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтсон Джерри
|1
|0.33
|Элис Альберт
|1
|0.33
Гаити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|2
|0.67
|Жан-Жак Данле
|1
|0.33
|Назон Даккенс
|1 (1)
|0.33
Карточки
Гондурас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Роман
|0
|1
|Luis Vega
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
|Jorge Alvarez2
|1
|0
Гаити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Джуниор Алекс
|1
|0
|Сент Карл
|1
|0
Результаты матчей
Гондурас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гаити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Гондурас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гондурас
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1
Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1
Гаити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гаити - Мексика 1:3 Гаити - Катар 2:1 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1
Монтсеррат - Гаити 0:4 Гаити - Гайана 6:0 Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0
Результаты матчей
Гондурас
Гаити
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гондурас
Гаити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Гаити
|Пьерро Францди
|2
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гондурас 1:1 Гаити
Исход игры
Гондурас
58.6% (65)
Ничья
26.1% (29)
Гаити
15.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
52.78% (57)
Нет
47.22% (51)
Популярный счёт
1:0 Гондурас
28.8% (32)
1:1 Ничья
25.2% (28)
2:1 Гондурас
19.8% (22)
2:0 Гондурас
7.2% (8)
0:1 Гаити
7.2% (8)
1:2 Гаити
3.6% (4)
3:1 Гондурас
2.7% (3)
0:2 Гаити
1.8% (2)
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