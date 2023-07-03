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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Гондурас
FIFA #81
1:1
Второй тайм: 51'
Гаити
FIFA #87

Ход матча

20'
0:1
Пьерро Францди
42'
Бенгтсон Джерри
1:1
46'
 
Альсё Бриан
Сент Карл
Прогнозы 111
Гондурас 58.6% (65)
X 26.1% (29)
Гаити 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гондурас
Ничья
Гаити
3.30
3.41
3.12
Все Коэффициенты
1
Менхивар
Эдрик
13
Maylon
Nunez
2
Гарсия
Деврон
4
Сантос
Рауль
19
Omar
Elvir
8
Росалес
Джозеф
20
Флорес
Дейби
14
Jorge
Alvarez2
17
Jose
Mario
Pinto
12
Бенгуче
Хорхе
11
Бенгтсон
Джерри
1
Пьерре
Александре
2
Аркус
Карлан
4
Ад
Рикардо
6
Метусала
Гарвен-Миши
22
Джуниор
Алекс
17
Жан-Жак
Данле
18
Сент
Карл
7
Антуан
Карнеджи
11
Этьенн
Дерик
9
Назон
Даккенс
20
Пьерро
Францди
Гондурас
4-4-2
Гаити
4-2-3-1

История личных встреч

Гондурас
Гаити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЗКК
1:0
ММ
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Гондурас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтсон Джерри 1 0.33
Элис Альберт 1 0.33
Гаити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 0.67
Жан-Жак Данле 1 0.33
Назон Даккенс 1 (1) 0.33

Карточки

Гондурас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Роман 0 1
Luis Vega 1 0
Элис Альберт 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Jorge Alvarez2 1 0
Гаити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 1 0
Пьерро Францди 1 0
Джуниор Алекс 1 0
Сент Карл 1 0

Результаты матчей

Гондурас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гаити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2
Гондурас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гаити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гондурас
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1
Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1
Гаити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гаити - Мексика 1:3 Гаити - Катар 2:1 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1
Монтсеррат - Гаити 0:4 Гаити - Гайана 6:0 Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0

Результаты матчей

Гондурас
Гаити

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гондурас
Гаити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Катар
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Гаити
 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Гондурас
 1:1 3 0 2 1 2 - 6 2
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Васкес Брэндон 2
США Михайлович Джордже 2
Гаити Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сент Карл уходит с поля. Альсё Бриан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 111
Гондурас 58.6% (65)
X 26.1% (29)
Гаити 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гондурас
Ничья
Гаити
3.30
3.41
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гондурас 1:1 Гаити онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гондурас 1:1 Гаити

Исход игры
Гондурас
58.6% (65)
Ничья
26.1% (29)
Гаити
15.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
52.78% (57)
Нет
47.22% (51)
Популярный счёт
1:0 Гондурас
28.8% (32)
1:1 Ничья
25.2% (28)
2:1 Гондурас
19.8% (22)
2:0 Гондурас
7.2% (8)
0:1 Гаити
7.2% (8)
1:2 Гаити
3.6% (4)
3:1 Гондурас
2.7% (3)
0:2 Гаити
1.8% (2)
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