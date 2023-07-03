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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Мексика
FIFA #14
0:1
Второй тайм: 49'
Катар
FIFA #58
0'
0:1
27' Гол
Hazem Shehata
31' Желтая карточка
Ваад Мохаммед
45' Желтая карточка
Фати Ахмед
45' Желтая карточка
Сальман Тарек
48' Желтая карточка

Ход матча

27'
0:1
Hazem Shehata
31'
 
Ваад Мохаммед
40'
 
Асад Али
Ваад Мохаммед
45'
 
Фати Ахмед
45'
 
Сальман Тарек
48'
 
Прогнозы 111
Мексика 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Катар 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Катар
2.30
5.70
9.27
Все Коэффициенты
13
Очоа
Гильермо
2
Араухо
Хулиан
4
Альварес
Эдсон
21
Рейес
Исраель
6
Артеага
Херардо
7
Ромо
Луис
18
Чавес
Луис
9
Эррера
Джонатан
8
Родригес
Карлос
17
Пинеда
Орбелин
11
Хименес
Сантьяго
Томас
22
Баршам
Мешаал
13
Ходер
Мусаб
2
Аль-Хамавенде
Ахмед
5
Сальман
Тарек
14
Ахмед
Хомам
12
Марафи
Абдулла
10
Ваад
Мохаммед
6
Фати
Ахмед
16
Мустафа
Машааль
3
Hazem
Shehata
17
Tameem
Al-Abdullah
Мексика
4-2-3-1
Катар
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Луис 2 0.67
Чавес Луис 1 0.33
Мартин Энри 1 0.33
Пинеда Орбелин 1 0.33
Хименес Сантьяго Томас 1 0.33
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hazem Shehata 1 0.33
Юссеф Юссеф 1 0.33
Tameem Al-Abdullah 1 0.33

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хорхе 2 0
Антуна Уриэль 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фати Ахмед 2 0
Аль-Рави Бассам 2 0
Сальман Тарек 2 0
Ваад Мохаммед 2 0
Юссеф Юссеф 0 1
Баршам Мешаал 1 0
Tameem Al-Abdullah 1 0

Результаты матчей

Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Мексика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0
Катар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2
Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1

Результаты матчей

Мексика
Катар

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мексика
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Катар
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Гаити
 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Гондурас
 1:1 3 0 2 1 2 - 6 2
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Васкес Брэндон 2
США Михайлович Джордже 2
Гаити Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Сальман Тарек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Ahmed Fathi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Ваад Мохаммед уходит с поля. Асад Али выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Ваад Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Ходер Мусаб сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хазем Шехата бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Мексика 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Катар 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Катар
2.30
5.70
9.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мексика 0:1 Катар онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мексика 0:1 Катар

Исход игры
Мексика
95.5% (106)
Ничья
4.5% (5)
Катар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (58)
Меньше
46.3% (50)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:1 Мексика
33.3% (37)
2:0 Мексика
29.7% (33)
3:1 Мексика
11.7% (13)
1:0 Мексика
11.7% (13)
3:0 Мексика
5.4% (6)
1:1 Ничья
3.6% (4)
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