Тур: 3. Стадион: Ливайс.
0'
0:1
27' ГолHazem Shehata
31' Желтая карточкаВаад Мохаммед
45' Желтая карточкаФати Ахмед
45' Желтая карточкаСальман Тарек
Ход матча
27'
0:1
31'
45'
45'
48'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Чавес
Луис
13
Ходер
Мусаб
14
Ахмед
Хомам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромо Луис
|2
|0.67
|Чавес Луис
|1
|0.33
|Мартин Энри
|1
|0.33
|Пинеда Орбелин
|1
|0.33
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.33
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hazem Shehata
|1
|0.33
|Юссеф Юссеф
|1
|0.33
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0.33
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Антуна Уриэль
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фати Ахмед
|2
|0
|Аль-Рави Бассам
|2
|0
|Сальман Тарек
|2
|0
|Ваад Мохаммед
|2
|0
|Юссеф Юссеф
|0
|1
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0
Результаты матчей
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Мексика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0
Катар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2
Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1
Результаты матчей
Мексика
Катар
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мексика
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Гаити
|Пьерро Францди
|2
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика 0:1 Катар
Исход игры
Мексика
95.5% (106)
Ничья
4.5% (5)
Катар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (58)
Меньше
46.3% (50)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:1 Мексика
33.3% (37)
2:0 Мексика
29.7% (33)
3:1 Мексика
11.7% (13)
1:0 Мексика
11.7% (13)
3:0 Мексика
5.4% (6)
1:1 Ничья
3.6% (4)
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