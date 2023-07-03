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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Мексика
FIFA #14
0:1
Конец матча
Катар
FIFA #58
0'
0:1
27' Гол
Hazem Shehata
31' Желтая карточка
Ваад Мохаммед
45' Желтая карточка
Фати Ахмед
45' Желтая карточка
Сальман Тарек
48' Желтая карточка
Tameem Al-Abdullah
67' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас
74' Желтая карточка
Артеага Херардо
81' Желтая карточка
Mahdi Salem
87' Желтая карточка
Баршам Мешаал
90' Желтая карточка
Мустафа Машааль
90' Желтая карточка
Модибо Ассим
90'+11

Ход матча

27'
0:1
Hazem Shehata
31'
 
Ваад Мохаммед
40'
 
Асад Али
Ваад Мохаммед
45'
 
Фати Ахмед
45'
 
Сальман Тарек
48'
 
Tameem Al-Abdullah
54'
 
Айман Юсеф
Марафи Абдулла
60'
Лаинес Диего
Пинеда Орбелин
 
60'
Альварадо Роберто
Эррера Джонатан
 
67'
Хименес Сантьяго Томас
 
70'
Мартин Энри
Родригес Карлос
 
74'
Артеага Херардо
 
78'
 
Mahdi Salem
Hazem Shehata
78'
 
Модибо Ассим
Tameem Al-Abdullah
81'
 
Mahdi Salem
81'
Санчес Эрик
Ромо Луис
 
81'
Антуна Уриэль
Араухо Хулиан
 
87'
 
Баршам Мешаал
90'
 
Мустафа Машааль
90'
 
Модибо Ассим
Прогнозы 111
Мексика 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Катар 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
2
Араухо
Хулиан
4
Альварес
Эдсон
21
Рейес
Исраель
6
Артеага
Херардо
7
Ромо
Луис
18
Чавес
Луис
9
Эррера
Джонатан
8
Родригес
Карлос
17
Пинеда
Орбелин
11
Хименес
Сантьяго
Томас
22
Баршам
Мешаал
13
Ходер
Мусаб
2
Аль-Хамавенде
Ахмед
5
Сальман
Тарек
14
Ахмед
Хомам
12
Марафи
Абдулла
10
Ваад
Мохаммед
6
Фати
Ахмед
16
Мустафа
Машааль
3
Hazem
Shehata
17
Tameem
Al-Abdullah
Мексика
4-2-3-1
Катар
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Луис 2 0.67
Чавес Луис 1 0.33
Мартин Энри 1 0.33
Пинеда Орбелин 1 0.33
Хименес Сантьяго Томас 1 0.33
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hazem Shehata 1 0.33
Юссеф Юссеф 1 0.33
Tameem Al-Abdullah 1 0.33

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хорхе 2 0
Артеага Херардо 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Антуна Уриэль 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фати Ахмед 2 0
Аль-Рави Бассам 2 0
Сальман Тарек 2 0
Баршам Мешаал 2 0
Ваад Мохаммед 2 0
Tameem Al-Abdullah 2 0
Юссеф Юссеф 0 1
Модибо Ассим 1 0
Мустафа Машааль 1 0
Mahdi Salem 1 0

Результаты матчей

Мексика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Мексика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0
Катар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2
Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1

Результаты матчей

Мексика
Катар

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мексика
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Катар
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Гондурас
 3 1 1 1 3 - 6 4
4.
Гаити
 3 1 0 2 4 - 6 3
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Васкес Брэндон 2
США Михайлович Джордже 2
Гаити Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Tameem Al-Abdullah получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      49'
      Сальман Тарек получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Ahmed Fathi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Ваад Мохаммед уходит с поля. Асад Али выходит вместо него
    • Желтая карточка
      31'
      Ваад Мохаммед получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Ходер Мусаб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Хазем Шехата бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Мексика 95.5% (106)
    X 4.5% (5)
    Катар 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика 0:1 Катар

    Исход игры
    Мексика
    95.5% (106)
    Ничья
    4.5% (5)
    Катар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (56)
    Нет
    48.15% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    33.3% (37)
    2:0 Мексика
    29.7% (33)
    3:1 Мексика
    11.7% (13)
    1:0 Мексика
    11.7% (13)
    3:0 Мексика
    5.4% (6)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
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