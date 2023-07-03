  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Шаньдун Тайшань
1:0
Перерыв
Шанхай СИПГ
0'
1:0
42' Гол
Chen Pu

Ход матча

29'
Hailong Li
Чжэн Чжэн
 
42'
Chen Pu
(Лю Биньбинь)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 175 Количество передач 273
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Шанхай СИПГ
2.70
3.50
7.00
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
К
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:1
К
0:2
С
2:1
С
4:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:0
С
0:1
С
3:4
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.65
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 5 0.36
Феллайни Маруан 4 0.29
Chen Pu 4 0.29
Мойсес Лима 2 0.14
Лю Биньбинь 2 0.14
Fernandinho V 1 0.07
Zhengyu Huang 1 0.07
Ляо Лишэн 1 0.07
Guowen Sun 1 0.07
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.5
Оскар дос Сантос 4 (3) 0.29
Шэньчао Ван 3 0.21
Паулиньо Пауло 3 0.21
Вэньцзюнь Люй 2 0.14
Мирахметджан Музеппер 1 0.07
Пинк Маркус 1 0.07
Браунинг Тайас 1 0.07
Каллон Исса 1 0.07

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 2 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Браунинг Тайас 2 1
Мирахметджан Музеппер 3 0
Ли Шуай I 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шанхай СИПГ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шанхай СИПГ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
11
Шаньдун Тайшань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Шанхай СИПГ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
9
4
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 0:1 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 1:0 14 6 6 2 22 - 13 24
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 14 7 2 5 26 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 14 3 9 2 20 - 14 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 14 3 6 5 13 - 15 15
12.
Шэньчжэнь
 1:1 14 3 3 8 14 - 29 12
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шанхай СИПГ
 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 4 1 2 13 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Шэньчжэнь
 1:1 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 1:1 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ухань Три Таунс
 1:1 8 3 4 1 15 - 7 13
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 1 2 4 6 - 9 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шаньдун Тайшань
    Ничья
    Шанхай СИПГ
    2.70
    3.50
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай СИПГ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шаньдун Тайшань
    Шанхай СИПГ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     