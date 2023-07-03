Тур: 14. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Zhe Wang
1:0
Перерыв
Ход матча
29'
42'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
175 Количество передач 273
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
-
31 Jianfei Zhao
-
36 Liuyu Duan
-
-
19 Guowen Sun
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
41 Kun Liang
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.65
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5
|0.36
|Феллайни Маруан
|4
|0.29
|Chen Pu
|4
|0.29
|Мойсес Лима
|2
|0.14
|Лю Биньбинь
|2
|0.14
|Fernandinho V
|1
|0.07
|Zhengyu Huang
|1
|0.07
|Ляо Лишэн
|1
|0.07
|Guowen Sun
|1
|0.07
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.5
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.29
|Шэньчао Ван
|3
|0.21
|Паулиньо Пауло
|3
|0.21
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.14
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.07
|Пинк Маркус
|1
|0.07
|Браунинг Тайас
|1
|0.07
|Каллон Исса
|1
|0.07
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Мирахметджан Музеппер
|3
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шанхай СИПГ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
0
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шанхай СИПГ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
11
Шаньдун Тайшань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Шанхай СИПГ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
94
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|14
|8
|4
|2
|16 - 9
|28
|3.
|0:1
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|8
|0
|19 - 12
|26
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|22 - 13
|24
|6.
|2:1
|14
|7
|2
|5
|26 - 25
|23
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|23 - 19
|21
|8.
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|3
|9
|2
|20 - 14
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|11.
|1:2
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|17 - 26
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|14 - 21
|9
|16.
|14
|1
|6
|7
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|1:1
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|4.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3