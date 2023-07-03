Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Лю Биньбинь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лю Биньбинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ли Шуай I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

32' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ли Шуай I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лэй У не смог попасть в створ ударом издали

29' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Chen Pu не смог попасть в створ ударом издали

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вэньцзюнь Люй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

24' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

14' Ли Шуай I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Xin Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.