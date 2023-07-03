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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Шэньчжэнь
1:1
Перерыв
Ухань Три Таунс
0'
1:0
26' Гол
Ачеампонг Франк
29' Желтая карточка
Гао Чжуньи
1:1
36' Гол
Якубу Абдул-Азиз

Ход матча

26'
Ачеампонг Франк
1:0
29'
 
Гао Чжуньи
36'
1:1
Якубу Абдул-Азиз
(Се Пэнфэй)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 150 Количество передач 249
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Ухань Три Таунс
8.50
7.47
2.40
Все Коэффициенты
22
Дун
Хэнъи
16
Dalun
Zheng
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
4
Чжипэн
Цзян
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
20
Yue
Liu
21
Yuan
Zhang2
34
Hujahmat
Shahsat
7
Ачеампонг
Франк
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:4
С
5:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
4

Среднее время на гол

18
22

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.36
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.14
Чжипэн Цзян 1 0.07
Yuan Zhang2 1 0.07
Shuai Pei 1 0.07
Boyu Yang 1 0.07
Юань Миньчэн 1 0.07
Yue Liu 1 0.07
Zigui Shen 1 0.07
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 4 (1) 0.29
Qianglong Tao 3 0.21
Якубу Абдул-Азиз 3 0.21
Се Пэнфэй 2 0.14
Вэй Ши-Хао 2 0.14
Ханьвэнь Дэн 2 0.14
Давидсон 1 0.07
Dinghao Yan 1 0.07
Yang Li3 1 0.07
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Li Ning 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuezheng Du 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 4 0
Се Пэнфэй 4 0
Имин Лю 3 0
Dinghao Yan 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Шэньчжэнь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

1
4
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
2
14%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
4
29%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
7
39%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
4
22%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
3
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
5
1.5
1
5
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 0:1 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 1:0 14 6 6 2 22 - 13 24
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 14 7 2 5 26 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 14 3 9 2 20 - 14 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 14 3 6 5 13 - 15 15
12.
Шэньчжэнь
 1:1 14 3 3 8 14 - 29 12
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шанхай СИПГ
 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 4 1 2 13 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Шэньчжэнь
 1:1 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 1:1 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ухань Три Таунс
 1:1 8 3 4 1 15 - 7 13
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 1 2 4 6 - 9 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    8.50
    7.47
    2.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 1:1 Ухань Три Таунс онлайн

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    Шэньчжэнь
    Ухань Три Таунс
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