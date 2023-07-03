Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Shuai Pei не смог попасть в створ ударом издали

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Yuezheng Du не смог попасть в створ ударом издали

82' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Yuezheng Du навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

77' Qianglong Tao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

77' Се Пэнфэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

73' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

71' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

71' Ademilson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

70' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

68' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Третий свой гол забил Якубу Абдул-Азиз . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

64' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз забивает с правой ноги!

63' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз забивает с правой ноги!

61' Dinghao Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Оооо... вот это был удар! Ачеампонг Франк должен был забить с этой позиции.

57' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

56' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

55' Оооо... вот это был удар! Ачеампонг Франк должен был забить с этой позиции.

55' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

54' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

51' Ханьвэнь Дэн нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

50' Хорошую попытку сделал Гао Чжуньи . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Матч возобновлен

49' Dalun Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.