Тур: 14. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Wei Zhen
1:3
Конец матча
0'
1:0
26' ГолАчеампонг Франк
29' Желтая карточкаГао Чжуньи
1:1
36' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:2
61' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:3
63' ГолЯкубу Абдул-Азиз
90'+4
Ход матча
26'
1:0
29'
36'
1:1
61'
1:2
62'
63'
72'
75'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
270 Количество передач 541
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дун
Хэнъи
16
Dalun
Zheng
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
19
Yue
Xu
20
Yue
Liu
21
Yuan
Zhang2
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
14 Li Ning
-
18 Xiangyu Chen
-
12 Lei Liao
-
37 Jiajin Hu
-
40 Lu Jiaqiang
-
-
11 Yuan Zhang1
-
28 Xin Zhou2
-
33 Yuezheng Du
-
13 Haofeng Xu
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
40 Zhang Hui
-
-
17 Chen Yuhao
-
-
2 Yang Li3
-
-
28 Denny Wang
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
4
Среднее время на гол
18
22
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.36
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.14
|Чжипэн Цзян
|1
|0.07
|Yuan Zhang2
|1
|0.07
|Shuai Pei
|1
|0.07
|Boyu Yang
|1
|0.07
|Юань Миньчэн
|1
|0.07
|Yue Liu
|1
|0.07
|Zigui Shen
|1
|0.07
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|5
|0.36
|Ademilson
|4 (1)
|0.29
|Qianglong Tao
|3
|0.21
|Се Пэнфэй
|2
|0.14
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.14
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.14
|Давидсон
|1
|0.07
|Dinghao Yan
|1
|0.07
|Yang Li3
|1
|0.07
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Li Ning
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Се Пэнфэй
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
4
Шэньчжэнь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
1
4
Шэньчжэнь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ухань Три Таунс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
5
50%
2
12%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
3
43%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
8
38%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
6
40%
4
19%
76-90
Пропущено
30
15
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
5
17%
3
20%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
7
23%
4
27%
61-75
3
10%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
33
36
15
18
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
59
113
410
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3