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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Чанчунь Ятай
2:1
Перерыв
Хэнань Цзянье
0'
1:0
9' Гол
Тан Лонг
2:0
40' Гол в свои ворота
Шунич Тони
44' Желтая карточка
Цао Гу
2:1
45' Пенальти
Чович Неманья

Ход матча

9'
Тан Лонг
1:0
40'
Шунич Тони
2:0
44'
 
Цао Гу
45'
2:1
Чович Неманья

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 181 Количество передач 169
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Хэнань Цзянье
2.21
4.70
3.45
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
7
Yun
Liu
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
10
Сержиньо
Солер
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
20
Чович
Неманья
Чанчунь Ятай
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
6:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Среднее время на гол

99
82

Всего голов

17
2

Голов в среднем за матч

1.55
0.18

Среднее время на гол

58
495

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.64

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
141

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 10 (1) 0.71
Тан Лонг 6 0.43
Сержиньо Солер 3 0.21
Chengjian Liao 2 0.14
Цуль Петер 1 0.07
Jinxian Wang 1 0.07
Окоре Жорес 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.57
Boyuan Feng 2 0.14
Пина Томас 1 0.07
Zichang Huang 1 0.07
Межеевски Адриан 1 0.07
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Окоре Жорес 1 0
Тан Лонг 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 2 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Xin Luo 3 0
Шангуань Ван 2 0
Tianyu Gao 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Цао Гу 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4
Чанчунь Ятай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хэнань Цзянье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

9
7
Чанчунь Ятай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Хэнань Цзянье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
29%
29%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
5
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
4
9
2.5
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 0:1 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 1:0 14 6 6 2 22 - 13 24
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 14 7 2 5 26 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 14 3 9 2 20 - 14 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 14 3 6 5 13 - 15 15
12.
Шэньчжэнь
 1:1 14 3 3 8 14 - 29 12
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шанхай СИПГ
 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 4 1 2 13 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Шэньчжэнь
 1:1 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 1:1 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ухань Три Таунс
 1:1 8 3 4 1 15 - 7 13
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 1 2 4 6 - 9 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 51%, Хэнань Цзянье: 49%.
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Yun Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 49'
    Йи Тенг выиграл воздушное противоборство у Dilmurat Mawlanyaz.
  • 49'
    Цуль Петер из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 48'
    Цуль Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Чанчунь Ятай контролирует мяч.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Забив гол, Хэнань Цзянье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • Описание гола
      47'
      'Г О О О О О Л - Чович Неманья из команды Хэнань Цзянье забивает с пенальти! Он пробил правой. Yake Wu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      После проверки VAR судья изменил решение - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!
    • Желтая карточка
      44'
      Рефери не любит споров - именно за это Цао Гу сейчас получил желтую
    • 44'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    2.21
    4.70
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 2:1 Хэнань Цзянье онлайн

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    Чанчунь Ятай
    Хэнань Цзянье
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