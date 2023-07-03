Тур: 14. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Peng Gao
2:1
Перерыв
0'
1:0
9' ГолТан Лонг
2:0
40' Гол в свои воротаШунич Тони
44' Желтая карточкаЦао Гу
2:1
45' ПенальтиЧович Неманья
Ход матча
9'
1:0
40'
2:0
44'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
181 Количество передач 169
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
24
Zhiyu
Yan
7
Yun
Liu
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
21 Qi Cui
-
-
17 Hong Li
-
34 Yiran He
-
15 Yuda Tian
-
-
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Цао ГуЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Нападающий
-
13 Пень Пень
-
12 Minjie Yang
-
32 Dong Han
-
28 Runtong Song
-
11 Zhao Ke
-
-
-
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Среднее время на гол
99
82
Всего голов
17
2
Голов в среднем за матч
1.55
0.18
Среднее время на гол
58
495
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.23
0.64
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
141
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|10 (1)
|0.71
|Тан Лонг
|6
|0.43
|Сержиньо Солер
|3
|0.21
|Chengjian Liao
|2
|0.14
|Цуль Петер
|1
|0.07
|Jinxian Wang
|1
|0.07
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|Yongjing Cao
|1
|0.07
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.57
|Boyuan Feng
|2
|0.14
|Пина Томас
|1
|0.07
|Zichang Huang
|1
|0.07
|Межеевски Адриан
|1
|0.07
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|3
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Окоре Жорес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|2
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Xin Luo
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Цао Гу
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
4
Чанчунь Ятай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хэнань Цзянье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
9
7
Чанчунь Ятай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Хэнань Цзянье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
29%
29%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
310
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|14
|8
|4
|2
|16 - 9
|28
|3.
|0:1
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|8
|0
|19 - 12
|26
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|22 - 13
|24
|6.
|2:1
|14
|7
|2
|5
|26 - 25
|23
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|23 - 19
|21
|8.
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|3
|9
|2
|20 - 14
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|11.
|1:2
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|17 - 26
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|14 - 21
|9
|16.
|14
|1
|6
|7
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|1:1
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|4.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3