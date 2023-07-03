Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Забив гол, Хэнань Цзянье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

47' 'Г О О О О О Л - Чович Неманья из команды Хэнань Цзянье забивает с пенальти! Он пробил правой. Yake Wu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

46' Матч возобновлен

46' После проверки VAR судья изменил решение - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

44' Рефери не любит споров - именно за это Цао Гу сейчас получил желтую

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.