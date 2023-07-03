Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Yun Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Забив гол, Хэнань Цзянье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

47' 'Г О О О О О Л - Чович Неманья из команды Хэнань Цзянье забивает с пенальти! Он пробил правой. Yake Wu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

46' Матч возобновлен

46' После проверки VAR судья изменил решение - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

44' Рефери не любит споров - именно за это Цао Гу сейчас получил желтую

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Г О О О О Л - Шунич Тони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

40' Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Ох, нехорошо это выглядит. Тан Лонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

26' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Yihao Zhong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

19' Цуль Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Tianyu Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

13' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

11' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Г О О О О Л - Тан Лонг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

5' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чович Неманья нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.

3' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре