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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Чанчунь Ятай
3:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
9' Гол
Тан Лонг
2:0
40' Гол в свои ворота
Шунич Тони
44' Желтая карточка
Цао Гу
2:1
45' Пенальти
Чович Неманья
3:1
51' Гол
Цуль Петер
62' Желтая карточка
Jinxian Wang
89' Желтая карточка
Тан Лонг
90'+5

Ход матча

9'
Тан Лонг
1:0
40'
Шунич Тони
2:0
44'
 
Цао Гу
45'
2:1
Чович Неманья
46'
Sabit Abdusalam
Yufeng Zhang
 
51'
Цуль Петер
3:1
57'
 
Перейра Илдеберту
Межеевски Адриан
58'
 
Zhao Ke
Xin Luo
58'
 
Boyuan Feng
Tianyu Gao
60'
Qi Cui
Zhiyu Yan
 
62'
Jinxian Wang
 
71'
 
Yuhao Zhao
Пина Томас
77'
 
Zichang Huang
Yihao Zhong
84'
Abduhamit Abdugheni
Chengjian Liao
 
89'
Shuaihang Feng
Цуль Петер
 
89'
Jinhao Bi
Тан Лонг
 
89'
Тан Лонг
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 380 Количество передач 318
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
7
Yun
Liu
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
10
Сержиньо
Солер
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
20
Чович
Неманья
Чанчунь Ятай
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
6:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Среднее время на гол

99
82

Всего голов

17
2

Голов в среднем за матч

1.55
0.18

Среднее время на гол

58
495

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.64

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
141

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 10 (1) 0.71
Тан Лонг 6 0.43
Сержиньо Солер 3 0.21
Цуль Петер 2 0.14
Chengjian Liao 2 0.14
Jinxian Wang 1 0.07
Окоре Жорес 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.57
Boyuan Feng 2 0.14
Пина Томас 1 0.07
Zichang Huang 1 0.07
Межеевски Адриан 1 0.07
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Тан Лонг 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Окоре Жорес 1 0
Jinxian Wang 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 2 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Xin Luo 3 0
Шангуань Ван 2 0
Tianyu Gao 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Цао Гу 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
6
Чанчунь Ятай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хэнань Цзянье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

9
7
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хэнань Цзянье
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
7
27%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
6.
Шаньдун Тайшань
 14 5 7 2 22 - 14 22
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 14 3 6 5 13 - 16 15
12.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Чанчунь Ятай заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 54%, Хэнань Цзянье: 46%.
  • 94'
    Йи Тенг не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Boyuan Feng из команды Хэнань Цзянье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Шунич Тони из команды Хэнань Цзянье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Yun Liu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 3:1 Хэнань Цзянье онлайн

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