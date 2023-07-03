Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

40' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Пяо Чэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

36' Ким Мин-У не смог попасть в створ ударом издали

34' Матч возобновлен

34' Адегбенро Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Элкесон Кардосо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Tianyi Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Г О О О О Л - Nebijan Muhmet наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

23' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Tianyi Gao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Адегбенро Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

18' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Чоу Тим пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

14' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Элкесон Кардосо не смог попасть в створ ударом издали

9' Элкесон Кардосо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Felipe пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

6' Элкесон Кардосо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ким Мин-У не смог попасть в створ ударом издали

4' Паласиос Мануэль пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

3' Элкесон Кардосо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру