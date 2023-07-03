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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Ченду Беттер Сити
0:1
Перерыв
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
24' Гол
Mohemati Naibijiang

Ход матча

15'
 
Чендун Чжан
Ли Лэй
24'
0:1
Mohemati Naibijiang
(Соуза Жосеф)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 172 Количество передач 193
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Бэйцзин Гоань
4.40
3.00
2.02
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
7
Паласиос
Мануэль
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
19
Mohemati
Naibijiang
8
Пяо
Чэн
5
Соуза
Жосеф
15
Tianyi
Gao
11
Адегбенро
Самуэль
22
Дабао
Юй
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 5 0.36
Ким Мин-У 4 0.29
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.29
Ромуло 3 0.21
Мяо Тан 2 0.14
Чоу Тим 1 0.07
Ruibao Hu 1 0.07
Лю Тао 1 0.07
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 4 (1) 0.29
Liyn Yang 4 0.29
Соуза Жосеф 3 0.21
Ziming Wang 3 0.21
Чжанг Сичже 2 (1) 0.14
Tianyi Gao 1 0.07
Адеми Ариян 1 0.07
Адегбенро Самуэль 1 0.07
Hao Fang 1 0.07
Yang Bai 1 0.07
Mohemati Naibijiang 1 0.07
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Boxuan Feng 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 3 0
Jiaqi Han 3 0
Чендун Чжан 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Дабао Юй 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
6
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

10
13
Ченду Беттер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Бэйцзин Гоань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
4
18%
1
5%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Пропущено

12
20
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
5
42%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 14 10 2 2 23 - 11 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 0:1 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 1:0 14 6 6 2 22 - 13 24
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 14 7 2 5 26 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 14 3 9 2 20 - 14 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 14 3 6 5 13 - 15 15
12.
Шэньчжэнь
 1:1 14 3 3 8 14 - 29 12
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
Ченду Беттер Сити
 0:1 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шанхай СИПГ
 0:1 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 4 1 2 13 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Шэньчжэнь
 1:1 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 1:1 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:1 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ухань Три Таунс
 1:1 8 3 4 1 15 - 7 13
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 2:1 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 1:0 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 1:0 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 1:2 7 1 2 4 6 - 9 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    4.40
    3.00
    2.02
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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    Ченду Беттер Сити
    Бэйцзин Гоань
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