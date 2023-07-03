Тур: 14. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Лю Вэй
0:1
Перерыв
Ход матча
15'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
172 Количество передач 193
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
21
Фелипе
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
8
Пяо
Чэн
15
Tianyi
Gao
22
Дабао
Юй
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
2 Ху Хетао
-
24 Chuang Tang
-
19 Yanfeng Dong
-
23 Yiming Yang
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
3 Тан Синь
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дабао ЮйНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming Wang
-
43 Wenhao Jiang
-
39 Yaki Yan
-
18 Hao Fang
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.29
|Liyn Yang
|4
|0.29
|Соуза Жосеф
|3
|0.21
|Ziming Wang
|3
|0.21
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.14
|Tianyi Gao
|1
|0.07
|Адеми Ариян
|1
|0.07
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.07
|Hao Fang
|1
|0.07
|Yang Bai
|1
|0.07
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.07
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Дабао Юй
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
6
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
10
13
Ченду Беттер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Бэйцзин Гоань
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
4
18%
1
5%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
5
23%
4
19%
76-90
Пропущено
12
20
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
5
42%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
85
49
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|2.
|14
|8
|4
|2
|16 - 9
|28
|3.
|0:1
|14
|7
|6
|1
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|8
|0
|19 - 12
|26
|5.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|22 - 13
|24
|6.
|2:1
|14
|7
|2
|5
|26 - 25
|23
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|23 - 19
|21
|8.
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|3
|9
|2
|20 - 14
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|11.
|1:2
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|17 - 26
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|14 - 21
|9
|16.
|14
|1
|6
|7
|11 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|1:1
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|4.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3