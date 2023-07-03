Тур: 14. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Лю Вэй
0:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолMohemati Naibijiang
47' Желтая карточкаДабао Юй
56' Желтая карточкаНгадеу Майкл
62' Желтая карточкаJiaqi Han
88' Желтая карточкаСоуза Жосеф
90'+8
Ход матча
15'
24'
47'
56'
62'
62'
74'
78'
88'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
18 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
370 Количество передач 331
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
21
Фелипе
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
8
Пяо
Чэн
15
Tianyi
Gao
22
Дабао
Юй
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
2 Ху Хетао
-
24 Chuang Tang
-
19 Yanfeng Dong
-
23 Yiming Yang
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
3 Тан Синь
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дабао ЮйНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming Wang
-
43 Wenhao Jiang
-
39 Yaki Yan
-
18 Hao Fang
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.29
|Liyn Yang
|4
|0.29
|Соуза Жосеф
|3
|0.21
|Ziming Wang
|3
|0.21
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.14
|Tianyi Gao
|1
|0.07
|Адеми Ариян
|1
|0.07
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.07
|Hao Fang
|1
|0.07
|Yang Bai
|1
|0.07
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.07
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Дабао Юй
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
6
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
10
13
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
25%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
4
18%
1
5%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
4
18%
76-90
Пропущено
13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
7
35%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
5
38%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
53
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
410
311
212
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3