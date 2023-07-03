Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Jiaqi Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Chuang Tang наказан за толчок Jiaqi Han

89' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

88' Соуза Жосеф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Тактическая замена. Ruibao Hu уходит с поля и его заменяет Chuang Tang

85' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

84' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Нгадеу Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

82' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

81' Тан Синь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

75' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Идет дождь, трудные условия для игроков.

66' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Судье надоело, что Jiaqi Han тянет время и он наказал его горчичником

61' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Felipe нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

60' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Нгадеу Майкл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Пяо Чэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Паласиос Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дабао Юй совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Адегбенро Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.