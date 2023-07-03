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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Ченду Беттер Сити
0:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
24' Гол
Mohemati Naibijiang
47' Желтая карточка
Дабао Юй
56' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
62' Желтая карточка
Jiaqi Han
88' Желтая карточка
Соуза Жосеф
90'+8

Ход матча

15'
 
Чендун Чжан
Ли Лэй
24'
0:1
Mohemati Naibijiang
(Соуза Жосеф)
47'
 
Дабао Юй
56'
 
Нгадеу Майкл
62'
 
Адеми Ариян
Пяо Чэн
62'
 
Jiaqi Han
74'
Zhuoyi Feng
Ган Чао
 
77'
 
Йеннарис Никлас
Boxuan Feng
78'
 
Ziming Wang
Дабао Юй
78'
 
Чжанг Сичже
Tianyi Gao
79'
Тан Синь
Ким Мин-У
 
79'
Ху Хетао
Элкесон Кардосо
 
88'
Chuang Tang
Ruibao Hu
 
88'
 
Соуза Жосеф

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 18 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 370 Количество передач 331
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
7
Паласиос
Мануэль
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
19
Mohemati
Naibijiang
8
Пяо
Чэн
5
Соуза
Жосеф
15
Tianyi
Gao
11
Адегбенро
Самуэль
22
Дабао
Юй
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 5 0.36
Ким Мин-У 4 0.29
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.29
Ромуло 3 0.21
Мяо Тан 2 0.14
Чоу Тим 1 0.07
Ruibao Hu 1 0.07
Лю Тао 1 0.07
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 4 (1) 0.29
Liyn Yang 4 0.29
Соуза Жосеф 3 0.21
Ziming Wang 3 0.21
Чжанг Сичже 2 (1) 0.14
Tianyi Gao 1 0.07
Адеми Ариян 1 0.07
Адегбенро Самуэль 1 0.07
Hao Fang 1 0.07
Yang Bai 1 0.07
Mohemati Naibijiang 1 0.07
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Boxuan Feng 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Чендун Чжан 2 0
Дабао Юй 2 0
Чи Чжунго 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Gang Wang 2 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
6
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

10
13
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
25%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
4
18%
1
5%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
4
18%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
7
35%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
5
38%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 14 7 6 1 22 - 13 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
6.
Шаньдун Тайшань
 14 5 7 2 22 - 14 22
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 14 3 6 5 13 - 16 15
12.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
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