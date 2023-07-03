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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет): Группа A
Тур: 1.
Польша (до 19 лет)
 
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Португалия (до 19 лет)
Прогнозы 31
Польша (до 19 лет) 0% (0)
X 6.5% (2)
Португалия (до 19 лет) 93.5% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша (до 19 лет)
Ничья
Португалия (до 19 лет)
6.40
4.30
1.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Польша (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет)

История личных встреч

Польша (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е(1ЛЭРК
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Результаты последних матчей

Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1
Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 4:3
Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0
Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4 Украина (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:5
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы А чемпионата Европы для игроков до 19 лет, в котором сыграют сборные Польши и Португалии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июля 2023, осталось 5 минут.



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Прогнозы 31
Польша (до 19 лет) 0% (0)
X 6.5% (2)
Португалия (до 19 лет) 93.5% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша (до 19 лет)
Ничья
Португалия (до 19 лет)
6.40
4.30
1.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

Исход игры
Польша (до 19 лет)
0% (0)
Ничья
4.7% (2)
Португалия (до 19 лет)
95.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
1:2 Португалия (до 19 лет)
34.9% (15)
0:1 Португалия (до 19 лет)
18.6% (8)
0:2 Португалия (до 19 лет)
14% (6)
1:3 Португалия (до 19 лет)
9.3% (4)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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