Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)

Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет)

Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

24.09.2022

Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)

2:0

21.09.2022

Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

0:2

12.10.2021

Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет)

2:2

09.10.2021

Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

4:0

06.10.2021

Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

3:1

19.11.2019

Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

0:4

16.11.2019

Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет)

4:1

13.11.2019

Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

3:0

26.03.2019

Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет)

0:0

23.03.2019

Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

1:0

20.03.2019

Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

0:0

20.11.2018

Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)

1:4

17.11.2018

Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет)

4:0

14.11.2018

Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

0:0

27.03.2018

Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

3:1

24.03.2018

Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

4:3