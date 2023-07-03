Тур: 1.
История личных встреч
Польша (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Результаты последних матчей
Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1
Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 4:3
Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0
Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 3:4 Украина (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)
Исход игры
Польша (до 19 лет)
0% (0)
Ничья
5.9% (1)
Португалия (до 19 лет)
94.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (8)
Меньше
42.86% (6)
Обе команды забьют
Да
64.29% (9)
Нет
35.71% (5)
Популярный счёт
1:2 Португалия (до 19 лет)
41.2% (7)
0:2 Португалия (до 19 лет)
17.6% (3)
0:1 Португалия (до 19 лет)
11.8% (2)
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