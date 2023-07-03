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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
Мьельбю
1:1
Второй тайм: 90+'
Кальмар
0'
1:0
5' Гол
Фенгер Макс
1:1
16' Гол
Скрабб Симон
63' Желтая карточка
Rony Jansson
90' Желтая карточка

Ход матча

5'
Фенгер Макс
(Лёфквист Дэвид)
1:0
16'
1:1
Скрабб Симон
61'
 
Карлссон Йохан
Нетабай Нахом Гирмай
61'
 
Rony Jansson
Линдаль Аксель
63'
 
Rony Jansson
66'
 
Шамун Ноа
Скрабб Симон
68'
Elliot Stroud
Лёфквист Дэвид
 
80'
Моро Мамудо
Фенгер Макс
 
88'
Seedy Jagne
Густафссон Виктор
 
90'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Кальмар
6.00
3.08
6.70
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
21
Хуммет
Денис
Мьельбю
3-5-2
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Кальмар

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
ТМК
4:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.17
1.31

Среднее время на гол

77
68

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

70
81

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.15
Штоль Адам 2 0.15
Йоханссон Александр 2 (1) 0.15
Кричак Иван 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Рослер Колин 1 0.08
Фенгер Макс 1 0.08
Лёфквист Дэвид 0 0
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.54
Хуммет Денис 4 0.31
Скрабб Симон 3 0.23
Шамун Ноа 2 0.15
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.08
Саетра Ларс 1 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Фенгер Макс 2 0
Otto Rosengren 2 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Шамун Ноа 1 0
Rony Jansson 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
10
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
1
11%
6
33%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2
Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3

Результаты матчей

Мьельбю
Кальмар

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 2:0 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 14 9 2 3 36 - 15 29
4.
Юргорден
 14 7 3 4 21 - 17 24
5.
Кальмар
 1:1 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Мьельбю
 1:1 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 0:2 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 2:0 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 0:2 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 1:1 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 1:1 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 2:0 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 7 3 2 2 12 - 7 11
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 1:1 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 0:2 8 0 3 5 6 - 16 3
14.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • 61'
    Нетабай Нахом Гирмай уходит с поля. Johan Karlsson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
  • 5'
    Лёфквист Дэвид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Фенгер Макс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Кальмар
6.00
3.08
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 1:1 Кальмар онлайн

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