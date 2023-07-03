Тур: 13. Стадион: Страндваллен.
0'
1:0
5' ГолФенгер Макс
1:1
16' ГолСкрабб Симон
63' Желтая карточкаRony Jansson
Ход матча
5'
1:0
16'
1:1
63'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
25 Rony Jansson
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Кальмар
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.17
1.31
Среднее время на гол
77
68
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.29
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
70
81
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.15
|Штоль Адам
|2
|0.15
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.15
|Кричак Иван
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Рослер Колин
|1
|0.08
|Фенгер Макс
|1
|0.08
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.54
|Хуммет Денис
|4
|0.31
|Скрабб Симон
|3
|0.23
|Шамун Ноа
|2
|0.15
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.08
|Саетра Ларс
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
|Rony Jansson
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
10
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
13
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
1
11%
6
33%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2
Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3
Результаты матчей
Мьельбю
Кальмар
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
51
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
39
66
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 10
|34
|2.
|2:0
|13
|10
|2
|1
|30 - 10
|32
|3.
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 17
|24
|5.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|9.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|11.
|13
|5
|0
|8
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|14 - 36
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|13
|0
|5
|8
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 4
|16
|5.
|0:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|0:2
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3