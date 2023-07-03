Тур: 13. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3708
0'
1:0
5' ГолФенгер Макс
1:1
16' ГолСкрабб Симон
63' Желтая карточкаRony Jansson
90' Желтая карточкаСаетра Ларс
90'+5
Ход матча
5'
1:0
16'
1:1
63'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
25 Rony Jansson
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Кальмар
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.17
1.31
Среднее время на гол
77
68
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.29
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
70
81
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.15
|Штоль Адам
|2
|0.15
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.15
|Кричак Иван
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Рослер Колин
|1
|0.08
|Фенгер Макс
|1
|0.08
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.54
|Хуммет Денис
|4
|0.31
|Скрабб Симон
|3
|0.23
|Шамун Ноа
|2
|0.15
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.08
|Саетра Ларс
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
|Rony Jansson
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
10
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
10
19
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
2
20%
6
32%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2
Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3
Результаты матчей
Мьельбю
Кальмар
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
310
67
112
112
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3